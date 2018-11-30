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«Обязать депутата разместить портрет президента». На Анну Канопацкую избирательница «накатала» жалобу

30.11.2018 23:44 — Разное | Партизан  
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Жительница Минска написала жалобу на оппозиционного депутата Палаты представителей Анну Конопацкую, в которой потребовала разместить в рабочем кабинете последней портрет Александра Лукашенко.

«Обязать депутата разместить портрет президента». На Анну Канопацкую избирательница «накатала» жалобу
«Женщина не из моего округа не поленилась приехать в секретариат и написать такую ​​жалобу», - рассказала Свободе депутат Палаты представителей Анна Канопацкая.

В жалобе гражданка просит «обязать депутата Конопацкую разместить на стене рабочего кабинета портрет президента». Поводом для нее, по обращению, стало интервью депутата изданию «Наша нива».

В отделе работы с обращениями граждан и юридических лиц Палаты представителей Свободе подтвердили, что такое обращение к ним поступило.

«Это депутатская почта. В соответствии с законом о статусе депутата мы к ней не имеем отношения. Депутат должен решить этот вопрос и ответить гражданам, - говорит сотрудница. - Никаких инструкций относительно того, как должен выглядеть кабинет депутата Палаты представителей, нет ».

«В соответствии с законом о статусе депутата кабинет и жилье депутата неприкосновенное», - поясняет Анна Конопацкая, юрист по профессии. Она говорит, что обязать ее повесить портрет где бы то ни было, никто не может. 

«Восхищаюсь таким человеком, - смеется депутат. - Нет поленилась в такую ​​погоду с другого района Минска приехать и написать такую ​​жалобу. Но я считаю, что в кабинете чиновника не портрет президента должен висеть, а Конституция стоять. Причем затертая до дыр, так как он ее читает и применяет».

 
Теги: Минск
 
 
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Жительница Минска написала жалобу на оппозиционного депутата Палаты представителей Анну Конопацкую, в которой потребовала разместить в рабочем кабинете...
 
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