«Обязать депутата разместить портрет президента». На Анну Канопацкую избирательница «накатала» жалобу

Свободе депутат Палаты представителей Анна Канопацкая. «Женщина не из моего округа не поленилась приехать в секретариат и написать такую ​​жалобу», - рассказаладепутат Палаты представителей Анна Канопацкая.





В жалобе гражданка просит «обязать депутата Конопацкую разместить на стене рабочего кабинета портрет президента». Поводом для нее, по обращению, стало интервью депутата изданию «Наша нива».





В отделе работы с обращениями граждан и юридических лиц Палаты представителей Свободе подтвердили, что такое обращение к ним поступило.





«Это депутатская почта. В соответствии с законом о статусе депутата мы к ней не имеем отношения. Депутат должен решить этот вопрос и ответить гражданам, - говорит сотрудница. - Никаких инструкций относительно того, как должен выглядеть кабинет депутата Палаты представителей, нет ».





«В соответствии с законом о статусе депутата кабинет и жилье депутата неприкосновенное», - поясняет Анна Конопацкая, юрист по профессии. Она говорит, что обязать ее повесить портрет где бы то ни было, никто не может.





«Восхищаюсь таким человеком, - смеется депутат. - Нет поленилась в такую ​​погоду с другого района Минска приехать и написать такую ​​жалобу. Но я считаю, что в кабинете чиновника не портрет президента должен висеть, а Конституция стоять. Причем затертая до дыр, так как он ее читает и применяет».