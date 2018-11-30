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Еврокомиссия выделила Украине 500 млн евро помощи
Европейская комиссия (ЕК) одобрила выделение Украине первого транша в € 500 млн в рамках новой программы макрофинансовой помощи (MFA) стране. Об этом сообщается на сайте ЕК.
В заявлении ЕК отмечается, что Украина выполнила все необходимые для получения транша условия. Среди них — усиление борьбы с коррупцией, повышение прозрачности реестров компаний, увеличение предсказуемости налоговой среды и укрепление управления госпредприятиями.
Как отмечает ЕК, таким образом общий объем помощи, которую Евросоюз предоставил Украине с 2014 года, достиг € 3,3 млрд.
Президент Петр Порошенко в своем Facebook написал, что «искренне благодарен» Еврокомиссии за это решение.
14 сентября власти Украины и ЕС подписали меморандум, согласно которому Киеву выделят € 1 млрд. Эта программа макрофинансовой помощи Украине стала четвертой.
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Европейская комиссия (ЕК) одобрила выделение Украине первого транша в € 500 млн в рамках новой программы макрофинансовой помощи (MFA) стране. Об этом сообщается на...
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