Еврокомиссия выделила Украине 500 млн евро помощи

В заявлении ЕК отмечается, что Украина выполнила все необходимые для получения транша условия. Среди них — усиление борьбы с коррупцией, повышение прозрачности реестров компаний, увеличение предсказуемости налоговой среды и укрепление управления госпредприятиями.





Как отмечает ЕК, таким образом общий объем помощи, которую Евросоюз предоставил Украине с 2014 года, достиг € 3,3 млрд.









Президент Петр Порошенко в своем Facebook написал, что «искренне благодарен» Еврокомиссии за это решение.





14 сентября власти Украины и ЕС подписали меморандум, согласно которому Киеву выделят € 1 млрд. Эта программа макрофинансовой помощи Украине стала четвертой.



