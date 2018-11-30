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Юрий Зиссер: Любой приговор Золотовой, кроме оправдательного, сделает из Беларуси изгоя

30.11.2018 22:10 — Разное | Партизан  
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Создатель Tut.by прокомментировал отказ прекратить уголовное дело против главного редактора Марины Золотовой.

«Решили еще месяц помучить Марину в неизвестности. Потому что допускать до суда государству никак нельзя: доказательная база по ее уголовному делу настолько слаба, что в любом суде рассыплется, даже в нашем. Но оправдать Марину наша судебная система не решится, а иной приговор вернет Республику Беларусь в 2000-е, в ситуацию страны-изгоя, нанеся всей стране серьезный политический и экономический ущерб», — написал Зиссер.

 

 
 
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Создатель Tut.by прокомментировал отказ прекратить уголовное дело против главного редактора Марины Золотовой.
 
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