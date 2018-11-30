Юрий Зиссер: Любой приговор Золотовой, кроме оправдательного, сделает из Беларуси изгоя

«Решили еще месяц помучить Марину в неизвестности. Потому что допускать до суда государству никак нельзя: доказательная база по ее уголовному делу настолько слаба, что в любом суде рассыплется, даже в нашем. Но оправдать Марину наша судебная система не решится, а иной приговор вернет Республику Беларусь в 2000-е, в ситуацию страны-изгоя, нанеся всей стране серьезный политический и экономический ущерб», — написал Зиссер.