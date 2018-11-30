Лидеров российского биатлона подозревают в допинге

О допинговых подозрениях в отношении четырех российских биатлонистов стало известно в конце августа. Соответствующая информация содержалась в письме, полученном Союзом биатлонистов России (СБР) от IBU. При этом имена нарушивших антидопинговые правила россиян в письме названы не были.





IBU открыла дела против Устюгова, Слепцовой, Печенкина и Чернышова после анализа данных московской антидопинговой лаборатории. Запрещенные препараты были обнаружены в пробах, взятых с 2012 по 2015 год. В связи с допинговыми обвинениями Печенкин был отстранен от участия в соревнованиях. Устюгов, Слепцова и Чернышов уже завершили карьеры.





Устюгов и Спепцова — олимпийские чемпионы. Устюгов выиграл золото в масс-старте на Играх-2010 в Ванкувере и победил в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи. Также он завоевал бронзовую медаль Ванкувера в эстафете. На чемпионатах мира Устюгов выиграл две серебряные награды, обе в 2011 году в Ханты-Мансийске — в масс-старте и эстафете.





Слепцова бежала и стреляла в золотой российской эстафете на Играх-2010 в Ванкувере. На чемпионате мира 2009 года в Пхёнчхане она также победила в женской эстафете, а на ЧМ-2008 в Эстерсунде завоевала серебро в смешанной эстафете. Чернышов и Печенкин не добивались больших успехов на уровне национальной сборной.





Ранее МОК обвинил российских биатлонисток Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову в нарушении антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Вилухина лишилась серебряной награды, выигранной в спринтерской гонке. Кроме того, у женской сборной России, за которую выступали Романова, Зайцева, Вилухина и Екатерина Шумилова, отобрали эстафетное серебро.





На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане сборная России по биатлону не завоевала ни одной награды. При этом в Южной Корее смогли выступить только четыре российских биатлониста — Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Все остальные спортсмены, включая лидеров сборной Антона Шипулина и Екатерину Юрлову-Перхт, не получили приглашения от МОК.



