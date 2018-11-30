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Лидеров российского биатлона подозревают в допинге
IBU обнародовал имена четырех российских биатлонистов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил. Дела открыты против Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышова.
Бывшая биатлонистка сборной России Светлана Слепцова (Фото: Andreas Gebert/dpa/ Global Look Press)
О допинговых подозрениях в отношении четырех российских биатлонистов стало известно в конце августа. Соответствующая информация содержалась в письме, полученном Союзом биатлонистов России (СБР) от IBU. При этом имена нарушивших антидопинговые правила россиян в письме названы не были.
IBU открыла дела против Устюгова, Слепцовой, Печенкина и Чернышова после анализа данных московской антидопинговой лаборатории. Запрещенные препараты были обнаружены в пробах, взятых с 2012 по 2015 год. В связи с допинговыми обвинениями Печенкин был отстранен от участия в соревнованиях. Устюгов, Слепцова и Чернышов уже завершили карьеры.
Устюгов и Спепцова — олимпийские чемпионы. Устюгов выиграл золото в масс-старте на Играх-2010 в Ванкувере и победил в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи. Также он завоевал бронзовую медаль Ванкувера в эстафете. На чемпионатах мира Устюгов выиграл две серебряные награды, обе в 2011 году в Ханты-Мансийске — в масс-старте и эстафете.
Слепцова бежала и стреляла в золотой российской эстафете на Играх-2010 в Ванкувере. На чемпионате мира 2009 года в Пхёнчхане она также победила в женской эстафете, а на ЧМ-2008 в Эстерсунде завоевала серебро в смешанной эстафете. Чернышов и Печенкин не добивались больших успехов на уровне национальной сборной.
Ранее МОК обвинил российских биатлонисток Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову в нарушении антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Вилухина лишилась серебряной награды, выигранной в спринтерской гонке. Кроме того, у женской сборной России, за которую выступали Романова, Зайцева, Вилухина и Екатерина Шумилова, отобрали эстафетное серебро.
На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане сборная России по биатлону не завоевала ни одной награды. При этом в Южной Корее смогли выступить только четыре российских биатлониста — Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Все остальные спортсмены, включая лидеров сборной Антона Шипулина и Екатерину Юрлову-Перхт, не получили приглашения от МОК.
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IBU обнародовал имена четырех российских биатлонистов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил. Дела открыты против Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой,...
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