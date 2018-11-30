Движение грузового автотранспорта временно приостановлено в пункте пропуска "Вильча" на украинско-белорусской границе, сообщили в пятницу в Государственном пограничном комитете республики.





Ограничения связаны с тем, что с 29 ноября на участке автодороги Р-02, который находится между "Вильчей" и белорусским ПП "Александровка", начались ремонтные работы.





"В связи с этим в период с 30 ноября по 4 декабря в пункте "Вильча" пропуск грузовых транспортных средств будет приостановлен", – сказали в комитете.





Там также посоветовали грузоперевозчикам, которые планируют пересекать границу в Наровлянском районе, учитывать эту информацию и выбрать другой маршрут движения.



