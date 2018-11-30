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Движение фур временно остановлено в ПП "Вильча" на границе с Украиной

30.11.2018 22:05 — Разное | Партизан  
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Ограничение будет действовать как минимум до вторника 4 декабря из-за ремонта дороги.

Движение грузового автотранспорта временно приостановлено в пункте пропуска "Вильча" на украинско-белорусской границе, сообщили в пятницу в Государственном пограничном комитете республики.

Ограничения связаны с тем, что с 29 ноября на участке автодороги Р-02, который находится между "Вильчей" и белорусским ПП "Александровка", начались ремонтные работы.

"В связи с этим в период с 30 ноября по 4 декабря в пункте "Вильча" пропуск грузовых транспортных средств будет приостановлен", – сказали в комитете.

Там также посоветовали грузоперевозчикам, которые планируют пересекать границу в Наровлянском районе, учитывать эту информацию и выбрать другой маршрут движения.

 
 
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Ограничение будет действовать как минимум до вторника 4 декабря из-за ремонта дороги.
 
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