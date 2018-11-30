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БТ запускает серию роликов к 100-летию БССР. Вспомнят и о Василе Быкове
Ролики продолжительностью 30 секунд будет озвучивать Геннадий Давыдько.
Всего к юбилею БССР создано 12 межпрограммных роликов. В частности, зрители «Беларусь 1» вспомнят о театральной диве Стефании Станюте, писателе Василе Быкове, узнают подробности о художнике Михаиле Савицком, космонавте Петре Климуке, трехкратном олимпийском чемпионе по вольной борьбе Александре Медведе. Видеозарисовки также расскажут о таких личностях, как Петр Машеров, Андрей Громыко, Кузьма Киселев, Кирилл Орловский и Пантелеймон Пономаренко. В зарисовке о Владимире Мулявине лейтмотивом станет размышление о том, как музыкант с Урала смог стать родным для всех белорусов.
Первые видеозарисовки зрители «Беларусь 1» смогут увидеть уже на следующей неделе,
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Ролики продолжительностью 30 секунд будет озвучивать Геннадий Давыдько.
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