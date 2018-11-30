БТ запускает серию роликов к 100-летию БССР. Вспомнят и о Василе Быкове

Всего к юбилею БССР создано 12 межпрограммных роликов. В частности, зрители «Беларусь 1» вспомнят о театральной диве Стефании Станюте, писателе Василе Быкове, узнают подробности о художнике Михаиле Савицком, космонавте Петре Климуке, трехкратном олимпийском чемпионе по вольной борьбе Александре Медведе. Видеозарисовки также расскажут о таких личностях, как Петр Машеров, Андрей Громыко, Кузьма Киселев, Кирилл Орловский и Пантелеймон Пономаренко. В зарисовке о Владимире Мулявине лейтмотивом станет размышление о том, как музыкант с Урала смог стать родным для всех белорусов.



