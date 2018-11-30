"Марко" ношу, "Конте" ношу: Лукашенко попросил «Камволь» его одеть

Глава государства сегодня провел специальное выездное совещание в Орше и проверил успехи в выращивании и переработке льна. Президент потребовал отходить от импорта и загрузить отечественные перерабатывающие предприятия белорусским льном. Он отметил, что Беларусь дальновидно поступила, проведя модернизацию отрасли: в этом году республика на втором месте по производству льна, опережает Франция.





У нас есть свои ткани, признал президент, но к производству нужно подойдите разумно.





"Начинайте с меня, с завтрашнего дня все костюмы шейте мне, где хотите, из "Камволя", я буду носить. Обувь Marko ношу, носки Conte ношу”, - сказал Лукашенко.





Лучшие заводы должны быть загружены на сто процентов, остальные – по остаточному принципу, велел белорусский лидер.





Спутник . Президент также потребовал от чиновников личной ответственности. Каждый мешок элитных семян льна должен поставляться за подписью директора Института льна, а губернаторам велено посадить их рядом с импортными, чтобы лично сравнить, чьи лучше. Во главе пирамиды ответственности Лукашенко велел поставить вице-премьера Михаила Русого, пишет









Интересно, что в самом начале президентской карьеры Лукашенко уже имел разговор с рабочими «Камволя» насчет качества их работы. Тогда он пытался упрекнуть предприятие, что оно не умеет работать и ставил в сравнение свой «итальянский костюм». Вышел казус. Потому что, как выяснилось, костюм был пошит в спецателье из ткани именно Минского камвольного комбината.





Интересно, что Александр Лукашенко крайне переборчив в оценке качества белорусской одежды. Был, по крайней мере.

2005 год: "Всё вымерили. Как сшили — жуть!"

"Ну дай ему (тогда еще председателю "Беллегпрома" Нарышкину) завтра японскую, самую современную швейную машину, он не сошьет даже вот такой (показывает на свой пиджак)... Не сошьет. Я говорю: не сошьет. Я с этим столкнулся сам, когда мне надо было нормальный сшить костюм. Это недавно было, чтобы в люди поехать. Я говорю, пригласите, и, думаю, посмотрю, на что способны, модельеров там, конструкторов, прочее. Ходили, мерили... Что они у меня только не мерили. Ужас. Говорю: зачем вам это надо? Все вымерили. Как сшили — жуть! Жуть! Понимаете?"

(Во время отчета правительства по итогам 2004 года.)

2008 г "Страшно смотреть на это..."

Во время визита в Жодино на ОАО "Свiтанак" А.Лукашенко примерил "коминтерновский" пиджак.

Лукашенко: — Ну? (Снимает свой пиджак и примеряет отечественный). Вот ты говоришь (обращается к директору швейной фабрики) 58-й размер на 188 рост. (Трогает карманы, выпячивает пиждак на животе). Телевидение снимает — страшно будет смотреть на это...

"Отрасль в жесточайшей яме, — сказал Лукашенко, обращаясь к вице-премьеру Владимиру Семашко и тогда еще руководителю "Беллегпрома" Эдуарду Нарышкину. — Ни черта делать не умеют на высоком уровне. То, что челноки возят, — чепуха. Они привозят барахло, но люди его покупают, потому что вы своей работой не можете переубедить людей в том, что это барахло, а ваша продукция лучше".

"Я хочу одного, — чтобы вы одели, обули наших людей по мировому уровню, — поставил задачу А.Лукашенко перед производителями. — Люди должны иметь возможность выбирать. Я не хочу, чтобы наши люди ездили за границу и привозили для себя одежду и обувь, надо, чтобы это все производилось у нас".



«Я думал в Италии шили»

Однако в 2017 году он уже похвалил костюм вице-премьера Русого.

Во время посещения ОАО «Квасевичи» в Ивацевичском районе Брестской области речь, как и сегодня, зашла о выращивании в Беларуси льна. И тогда Александр Лукашенко обратил внимание на костюм Михаила Русого.

Состоялся такой диалог.

— Вот у него, наверное, тут льна добавлено немного. Это наш костюм? — поинтересовался президент.

Заместитель премьер-министра ответил, что его костюм — отечественного производства.

— Отличный костюм. Я думал, импортный пошив. Думал, в Brioni шили, в Италии. Молодцы, хороший костюм, — похвалил Лукашенко.



