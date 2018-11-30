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Фоторепортаж. В Аргентине начался саммит G20
30 ноября в Буэнос-Айресе открылся саммит "Большой двадцатки"
В столицу Аргентины прибыли лидеры стран мира и Европейского союза. Мероприятие усиленно охраняется аргентинскими силовиками. Саммит G20 завершится 1 декабря. Фотографии из Буэнос-Айреса опубликовало агентство ЕРА.
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30 ноября в Буэнос-Айресе открылся саммит "Большой двадцатки"
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