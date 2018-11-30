Как уберечься от повышенного артериального давления









— Татьяна Александровна, какое давление принято считать повышенным?





— Согласно международной статистике, от 40 до 45 % населения страдают повышенным артериальным давлением. К тому же около 30 % больных даже не подозревают о своем недуге. Об инфаркте или нарушении мозгового кровообращения, к сожалению, узнают лишь в реанимации. Не случайно артериальную гипертензию называют «молчаливый убийца» или «тихий убийца». За артериальную гипертензию в Беларуси, как и в европейских странах, принимается уровень артериального давления (АД), равный либо выше 140 на 90. Чтобы подтвердить диагноз, делают 2-3 измерения и берут средний результат. Повторное обследование проводят с интервалом не менее 2 недель. Динамику изменения АД в течение дня можно также проследить посредством суточного мониторирования.





— Меня зовут Михаил Иванович, мне 78 лет. К сожалению, поздно обратил внимание на здоровье. В результате страдают сердце и сосуды. Теперь я придерживаюсь строгой диеты, много хожу…





— И это похвально. Но считаю, что, дожив до 70-80 лет, человеку не стоит сильно ограничивать себя в еде. Оставшиеся годы нужно прожить в радости, в том числе получая гастрономическое удовольствие. Это не значит, что можно употреблять ложками соль, каждый день жарить свинину. Хотя гипертонику небольшая порция этого продукта не навредит.





Правильное питание, физическая нагрузка — это хорошо. Но стрессы, отрицательное мышление, депрессии — вот что опаснее.





— Добрый день. Меня зовут Светлана. Раньше считалось полезным для сердца много бегать, а сегодня — ходить. Правда ли, что 10 тысяч шагов в день спасут от недугов?





— Важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний играет ходьба. Хотя до сих пор нет единого мнения по поводу того, что эффективнее: проделывать за день 10 тысяч шагов или совершать прогулку в течение 30 минут. Ходьба в спокойном темпе без ускорений не принесет особых результатов, потому что сердцу необходима нагрузка. Она заставляет ленивые сосуды и капилляры открыться, проснуться. Если говорить о возрасте, то и в 70, и в 80 лет можно быть активным. Как ты относишься к своему здоровью, так и будет складываться жизнь.









— Вас беспокоит Вероника Александровна. Кардиолог мне постоянно говорит, что нужно пожизненно пить лекарства от гипертонии. А я употребляю таблетки лишь курсами, когда случается обострение болезни.





— Большой вред здоровью наносит неправильное лечение. Доказано, что у людей, которые регулярно принимают гипотензивные препараты, риск получить инсульт на 42 % ниже, чем у тех, кто этого не делает. Как правило, современные гипотензивные средства позволяют в течение первых трех месяцев снизить давление до 140 на 90. И многие, добившись успеха, прекращают лечение. Но артериальная гипертензия — это хроническое заболевание. Даже уменьшение дозы без согласования с врачом может привести к развитию гипертонического криза. А большие колебания давления приводят к нарушению мозгового кровообращения.





— Здравствуйте. Меня зовут Сергей Евстафьевич. В Интернете можно прочесть сотни советов по чистке сосудов. А у меня стеноз сонной артерии достиг 70 %…





— Лекарств, которые бы избавляли кровеносные сосуды от бляшек, не существует. Вам нужно регулярно принимать препараты, снижающие уровень холестерина.





— Добрый день. Меня зовут Софья Семеновна. Давление мне удобнее контролировать дома, подскажите, как это правильно делать?





— Измерять АД нужно дважды с интервалом в 1 минуту утром и вечером перед приемом лекарств и записывать средний результат. Нет смысла включать тонометр по 3-5 раз на день. Потому что давление на протяжении суток меняется. К примеру, выпили кофе — показатель увеличился, отдохнули — снизился. Нормальным в домашних измерениях считается давление 135 на 85. Людям постарше рекомендую периодически проделывать эту процедуру стоя, поскольку в пожилом возрасте может присутствовать так называемая ортостатическая гипотония.





— Вас беспокоит Николай Сергеевич. У меня возникла необходимость частого контроля АД дома из-за появившейся с возрастом гипертонии. Какому тонометру отдать предпочтение — автоматическому или механическому?





— Механический тонометр — это прибор для врачей. Измерение давления таким прибором является медицинской процедурой, требующей знаний и опыта, а также некоторых физических усилий. Неправильное пользование им может привести к погрешности в измерении от 10 до 50 мм рт. ст. и, соответственно, к ошибке в принятии мер по снижению давления. Для домашнего пользования сегодня есть большой выбор автоматических тонометров, имеющих высокую точность измерения и легких в использовании. Многие аппараты кроме цифр давления показывают нарушение ритма — обнаруживают экстрасистолию и даже мерцательную аритмию, рассчитывают среднее значение трех последних измерений. Для страдающих заболеваниями сердца и сосудов такие приборы просто необходимы, как, впрочем, и для здоровых людей. Ведь давление с возрастом может меняться. Это поможет сохранять качество жизни и избегать серьезнейших осложнений гипертонии — инфарктов и инсультов. Современные автоматические тонометры помогут с высокой точностью определить ваше артериальное давление.









Как подготовиться к измерению давления





За 1 час до процедуры избегать употребления алкоголя, никотина и кофеина.





Мочевой пузырь должен быть пустым.





Не измерять давление, если вы находитесь в состоянии стресса, испытываете боль или страх.





Отдохнуть в течение 5 минут.





Расслабить мышцы руки.





Как правильно измерять давление





Занять удобное положение (у спины должна быть опора, ноги не скрещены).





Наложить манжету так, чтобы нижний край располагался на 2 пальца выше локтевого сгиба и между манжетой и рукой помещались 2 пальца.





Измерить давление 2-3 раза с интервалом не менее минуты и рассчитать среднее значение этих показаний.