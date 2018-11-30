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Беларусь планирует привлечь кредит для строительства около 40 энергоисточников на местных видах топлива

30.11.2018 22:44 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь ведет переговоры с международными финансовыми структурами о привлечении кредита для строительства примерно 40 энергоисточников на местных видах топлива (МВТ) общей мощностью 260 МВт, сообщил журналистам заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко.

"В настоящее время завершается реализация займа Международного банка реконструкции и развития на $90 млн, который предусматривает строительство 20 энергоисточников на биотопливе в населенных пунктах и городах. Кроме того, ведутся переговоры с международными финансовыми структурами по привлечению очередного кредита для строительства около 40 энергоисточников на местных видах топлива суммарной мощностью 260 МВт", - отметил М.Малашенко, слова которого приводит агентство "БелТА".

Департамент ежегодно разрабатывает планы деятельности по энергоэффективности. Отдельные мероприятия софинансируются из республиканского бюджета, привлекаются займы международных финансовых структур.

 
 
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Беларусь ведет переговоры с международными финансовыми структурами о привлечении кредита для строительства примерно 40 энергоисточников на местных видах топлива...
 
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