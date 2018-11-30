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Баскетбольные тренеры из Беларуси отправляются на учебу в США

30.11.2018 22:39 — Разное | Интерфакс  
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Белорусские баскетбольные тренеры по приглашению посольства США отправятся в Америку на учебу в рамках профессионального образовательного проекта для баскетбольных специалистов "Sports Visitors Program", сообщили в пресс-службе БФБ.

"Программа, которая носит название "Расширение возможностей для занятий баскетболом в Беларуси", проводится Государственным департаментом США и представляет собой интенсивный обучающий курс, который включает в себя такие компоненты, как спортивные состязания, развитие навыков лидерства, волонтерская деятельность и знакомство с системой общественных и культурных ценностей США", - отметили в федерации баскетбола.

Там также рассказали, что в рамках учебы специалисты будут рассматривать различные темы: спорт и общество в США, методы тренировки атлетов, питание, общая и специальная физическая подготовка, гендерное равенство, организация мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, формирование командного духа. Цель программы - укрепление знаний, умений, лидерских навыков и расширение социальных связей.

"Наши наставники займутся изучением педагогической, тренерской, организационной, административной и маркетинговой теории и практики, которые сделали баскетбол популярным и массовым спортом во всем мире. Отдельное внимание будет уделено тому, как игра с мячом формирует лидерские качества и способствует сотрудничеству, позитивно влияет на стиль поведения, здоровье общества и активный образ жизни", - отметили в БФБ.

Тренеры станут гостями штаб-квартир Олимпийского комитета Соединенных Штатов и Федерации баскетбола, посетят матчи с участием команд НБА, университетов и колледжей, пообщаются с американскими коллегами и студентами-спортсменами. 

Белорусам предстоит познакомиться с особенностями организации работы в профессиональных клубах, командах местных учебных заведений, принять участие в волонтерской деятельности, чтобы получить ценный позитивный опыт, который может быть применен после возвращения домой в Беларусь.

Для участия в программе Посольствам США были отобраны специалисты со всей страны: Наталья Трофимова (главный тренер женской национальной команды, главный тренер БК «Горизонт»), Александр Подерачев (главный тренер мужской молодежной команды U-18, РЦОП по игровым видам спорта), Надежда Каменец (главный тренер женской молодежной команды U-18, ЦОР «Виктория» г. Брест), Артур Орловец и Алексей Прокопенко (оба - СП СДЮШОР №7 БК «Принеманье» г.Гродно), Александр Русакович (ГУО «Средняя школа №56 г. Минска»), Юлия Селютова, Алексей Суховецкий, Артем Капитонец и Татьяна Цирулева (все - СДЮШОР «Баскетбольный клуб «Минск-2006»), Игорь Чибисов (ДЮСШ первичной организации профсоюза работающих Витебского государственного университета имени П.М.Машерова), Николай Фокеев (Детская баскетбольная академия, г. Минск), Павел Жечко (Оршанская государственная СДЮШОР №2).

"Мы уверены, что данная программа будет способствовать не только росту профессионального мастерства белорусских тренеров, но и поможет получить неоценимый практический опыт на родине баскетбола – США", - пояснила генеральный секретарь-исполнительный директор Анастасия Маринина.

Уже первого декабря тренеры вылетят в Денвер, а затем отправятся в Даллас.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Белорусские баскетбольные тренеры по приглашению посольства США отправятся в Америку на учебу в рамках профессионального образовательного проекта для...
 
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