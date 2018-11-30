"Нет, вы не отнесены к не занятым в экономике". Как мы тестировали новую базу тунеядцев

В Беларуси с 1 декабря запустили базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Теперь белорусы могут онлайн проверить , не включили ли их в базу тунеядцев, — на Едином портале электронных услуг. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как работает база тунеядцев.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Напомним, физлица могут с 1 декабря посмотреть на Едином портале электронных услуг, включили ли их в базу тунеядцев. По факту услуга стала доступной уже накануне вечером 30 ноября. Для этого нужно будет получить ключ электронной цифровой подписи или уникальный идентификатор, то есть логин и пароль. Они потребуются для ввода в личном электронном кабинете на Едином портале электронных услуг.

Как и где получить логин и пароль?

Один из основных минусов такого способа проверки, не попали ли вы в тунеядскую базу, — необходимость получить пароль и логин. Сделать это можно в службе «Одно окно» по месту жительства или подойти в Национальный центр электронных услуг (Минск, пр. Машерова, 25, пом. 200, отдел продаж и обслуживания клиентов).

Мы выбрали первый вариант — заранее обратились в службу «Одно окно», практически сразу же после того, как стало известно , что проверить себя на тунеядство можно онлайн.

В заявлении в «Одном окне» нужно было указать ФИО, дату рождения, паспортные данные, адрес места жительства и адрес фактического проживания, e-mail и номер телефона. При этом надо дать согласие «на проведение сверки указанных сведений с информацией, находящейся в государственных информационных ресурсах (системах), владельцем которых является Министерство внутренних дел».

Получить логин и пароль сразу же не получилось — у операционистов не проходила регистрация на Едином портале электронных услуг. «Вы располагаете временем?» — поинтересовались в «Одном окне». Времени на ожидание не было, поэтому операционисты предложили прислать логин и пароль на e-mail. Позже выяснилось, что некоторые данные — e-mail и номер телефона — указаны были при регистрации неправильно.

Как проверить на портале, не записали ли вас в тунеядцы?

После авторизации на Едином портале электронных услуг нужно выбрать в списке доступных услуг категорию «работа и занятость», код услуги — 3.33.03.2 («Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике»).



Скрин с сайта portal.gov.by

После этого нужно кликнуть на «заказать», после чего подтвердить свой заказ. После всех этих манипуляций нужно начать на «получить», после чего появится информация с номером заказа, датой и временем, а также тем, кто выполнил заказ.

«Нет, Вы не отнесены к не занятым в экономике. Сведения предоставлены за 3 квартал 2018 года по состоянию на 30 ноября 2018», — проинформировала система.



Скрин с сайта portal.gov.by

Напомним, что узнать , не включили ли вас в число тунеядцев, также можно в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации — по телефону или письмо, в том числе электронное. При этом нужно будет сообщить свой идентификационный номер, а также иную информацию, содержащуюся в документе, удостоверяющем личность.