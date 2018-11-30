1 декабря. События и люди

Название месяца произошло от англ. December - от лат. decem "десять", - таким по счёту он был у римлян, потому что год начинался с марта.

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день борьбы со СПИДом (провозглашён Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), отмечается с 1988).

Беларусь - День страховых работников.

Португалия - День восстановления независимости.

Румыния - День национального единения.

Исландия - День Независимости.

Казахстан - День первого президента.

ПРИМЕТЫ:

Платон и Роман. Каков этот день - такова и зима. Если комар летает по комнате - к оттепели. Ворона ходит по дороге - к теплу.

РОДИЛИСЬ:

1595 Богдан (Зиновий) Михайлович ХМЕЛЬНИЦКИЙ, гетман Украины.

1761 Мария ТЮССО (ГРОСХОЛЬТЦ), француженка, создавшая знаменитый музей восковых фигур в центре Лондона.

1792 Николай Иванович ЛОБАЧЕВСКИЙ, российский математик, создатель неевклидовой геометрии.

1896 Георгий Константинович ЖУКОВ, российский полководец. Одни считают его выдающимся военачальником всех времён, другие утверждают, что военные операции Жукова часто сопровождались неоправданно высокими потерями собственных войск, отмечают его тяжёлый характер.

1922 Всеволод Михайлович БОБРОВ, уникальный советский футболист и хоккеист. Шесть лет он совмещал выступления в этих видах спорта. Единственный в мире участник Олимпийских игр - капитан футбольной (1952) и хоккейной (1956) команд СССР.

1935 Вуди АЛЛЕН (Аллен Стюарт КЕНЕГСБЕРГ), американский актёр и режиссёр. Женат на китаянке Шун-Ю Превен, которая почти в 3 раза младше его. Они удочерили двух девочек.

1945 Геннадий Викторович ХАЗАНОВ (ЛУКАЧЕР), российский артист эстрады. Женат, дочь Алиса - хореограф. Его лучший друг - телеведущий Леонид ЯКУБОВИЧ.

1956 Амаяк Арутюнович АКОПЯН, российский актёр-фокусник, второй в династии.

1959 Гарик (Игорь Иванович) СУКАЧЁВ, российский музыкант. Жена Ольга, сын - Александр, дочь Анастасия.

1969 Дмитрий Юрьевич МАРЬЯНОВ, российский актёр и телеведущий. Умер в 2017 году.

СОБЫТИЯ:

1804 Первый консул Франции НАПОЛЕОН БОНАПАРТ обвенчался со своей женой Жозефиной.

1835 Была напечатана первая книга сказок Ханса Кристиана АНДЕРСЕНА.

1887 Был напечатан «Этюд в багровых тонах» - первая книга о Шерлоке Холмсе. День рождения ХОЛМСА. Интересно, что иллюстрации к первому изданию делал отец автора - Чарльз ДОЙЛ.

1891 В США физрук Джеймс НЕЙСМИТ для занятий в помещении в зимнее время придумал для своих учеников новую игру. Прибив на противоположных сторонах гимнастического зала корзины из-под персиков, он дал ученикам футбольный мяч и объяснил, что его надо забрасывать в эти корзины. Так родился баскетбол.

1929 Эдвин С.ЛОУ придумал игру бинго (лото).

1934 Был убит Сергей Миронович КИРОВ (КОСТРИКОВ), глава Ленинградской партийной организации. Убийство Кирова послужило отправной точкой для начала массовых репрессий в невиданных ранее масштабах, ликвидации оппозиции во всех её видах. Тайна убийства Кирова, очевидно, так никогда и не будет раскрыта.

1935 На совещании комбайнеров И. СТАЛИН заявил: «Сын за отца не отвечает».

1953 Тиражом 70 тыс. экземпляров вышел первый выпуск мужского журнала «Playboy» с обнажённой Мэрилин МОНРО на центральном развороте. С годами «Плейбой» превратился в огромную корпорацию, которая, помимо издания журнала, занялась выпуском одежды и парфюмерии, организацией курортов и ресторанов, где посетителей обслуживали облачённые в элегантные купальники «девушки-зайчики» с пушистыми ушками и хвостиками.

1969 В Канаде впервые в мире была введена в использование трубка для проверки водителей на алкоголь.

1987 Началось строительство туннеля под Ла-Маншем между Англией и Францией (длина 51 км, из них 39 км непосредственно под проливом). Был открыт в мае 1994 года. Его считают одним из семи современных чудес света. Туннель обошелся в 16 млрд евро, но до сих пор является убыточным.