Как зарегистрироваться на сайте voran.by?





Уважаемые посетители сайта!

В связи с вступлением в силу постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждение положения о порядке идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания» сообщаем вам порядок регистрации на нашем сайте.

Для этого вам нужно отправить письмо на адрес электронной почты voronovogazeta@yandex.by в котором указать свои фамилию, имя и номер мобильного телефона в формате +375-хх-ххх-хх-хх.

После одобрения администратором, в обратном письме вам сообщат логин и пароль для авторизации на сайте voran.by.

Для того, чтобы оставить комментарий к интересующей вас статье, кликните по ссылке, которая размещена в конце публикации.







Вы попадаете на страницу авторизации







Введите полученные вами логин и пароль

Если вы все сделали правильно, то подаете на следующую страницу







Теперь можно кликнуть «Обновить страницу» интересующей вас публикации, а страницу авторизации просто закрыть.







Готово. Теперь вы можете оставить свой комментарий







Администрация сайта напоминает о недопустимости размещения пользователем на интернет-ресурсе сообщений или материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Республики Беларусь.