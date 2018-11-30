|
Как зарегистрироваться на сайте voran.by?
01.12.2018 — Разное | Вороновская газета
Уважаемые посетители сайта!
В связи с вступлением в силу постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждение положения о порядке идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания» сообщаем вам порядок регистрации на нашем сайте.
Для этого вам нужно отправить письмо на адрес электронной почты voronovogazeta@yandex.by в котором указать свои фамилию, имя и номер мобильного телефона в формате +375-хх-ххх-хх-хх.
После одобрения администратором, в обратном письме вам сообщат логин и пароль для авторизации на сайте voran.by.
Для того, чтобы оставить комментарий к интересующей вас статье, кликните по ссылке, которая размещена в конце публикации.
Вы попадаете на страницу авторизации
Введите полученные вами логин и пароль
Если вы все сделали правильно, то подаете на следующую страницу
Теперь можно кликнуть «Обновить страницу» интересующей вас публикации, а страницу авторизации просто закрыть.
Готово. Теперь вы можете оставить свой комментарий
Администрация сайта напоминает о недопустимости размещения пользователем на интернет-ресурсе сообщений или материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Республики Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые посетители сайта! В связи с вступлением в силу постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждение положения о порядке идентификации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)