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Как зарегистрироваться на сайте voran.by?

01.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Как зарегистрироваться на сайте voran.by?

Уважаемые посетители сайта!

В связи с вступлением в силу постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждение положения о порядке идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания» сообщаем вам порядок регистрации на нашем сайте.

Для этого вам нужно отправить письмо на адрес электронной почты voronovogazeta@yandex.by в котором указать свои фамилию, имя и номер мобильного телефона в формате +375-хх-ххх-хх-хх.

После одобрения администратором, в обратном письме вам сообщат логин и пароль для авторизации на сайте voran.by.

Для того, чтобы оставить комментарий к интересующей вас статье, кликните по ссылке, которая размещена в конце публикации.


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Вы попадаете на страницу авторизации


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Введите полученные вами логин и пароль

Если вы все сделали правильно, то подаете на следующую страницу


Как зарегистрироваться на сайте voran.by?

Теперь можно кликнуть «Обновить страницу» интересующей вас публикации, а страницу авторизации просто закрыть.


Как зарегистрироваться на сайте voran.by?

Готово. Теперь вы можете оставить свой комментарий


Как зарегистрироваться на сайте voran.by?

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Уважаемые посетители сайта! В связи с вступлением в силу постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждение положения о порядке идентификации...
 
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