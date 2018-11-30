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Новая поликлиника в Солигорске с 10 декабря ждет пациентов

01.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
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21 ноября 2018 17:00 14274

Новая поликлиника в Солигорске с 10 декабря ждет пациентов

Автор: Эдуард Кидяев.

Солигорчане с нетерпением ожидают открытия новой поликлиники, которая была построена еще в конце августа к празднику города. Еще бы, ведь старая поликлиника с ее небольшой площадью и бесконечными очередями уже давно не справляется с нагрузкой. Однако, после сдачи объекта в новой поликлинике еще продолжались работы по благоустройству и монтажу оборудования.

Новая поликлиника в Солигорске с 10 декабря ждет пациентов
Новая поликлиника в Солигорске с 10 декабря ждет пациентов

И вот, наконец, стало известно, что новая поликлиника начнет свою работу 10 декабря. Она рассчитана на 400 посещений в смену. Пациенты , которые будут обслуживаться в новом учреждении здравоохранения, попаду т на прием в одно из двух терапевтических отделений. К ним приписано 19 участков. В среднем на каждом из участков – тысяча с половиной пациентов.

Территориально разделил потенциальных посетителей старой и новой поликлиники проспект Мира. А вот сельские жители по-прежнему будут приезжать на прием в старую, ныне действующую поликлинику.

Новая поликлиника в Солигорске с 10 декабря ждет пациентов
Новая поликлиника в Солигорске с 10 декабря ждет пациентов

Хочется акцентировать внимание читателей на том, что водительскую комиссию по-прежнему можно будет пройти только на базе действующей поликлиники, а плановые медосмотры от предприятий – уже в поликлинике № 2.

Предварительный медосмотр при устройстве на работу будет проводиться в учреждении здравоохранения согласно месту прописки.

Новая поликлиника в Солигорске с 10 декабря ждет пациентов
Новая поликлиника в Солигорске с 10 декабря ждет пациентов

За карточки пациентам не следует волноваться. Их не следует искать в старой поликлинике, они будут перевезены в регистратуру новой автономно.

Большинство врачей также не изменится. Кстати, кроме участковых терапевтов, можно будет попасть на прием к узким специалистам. В новой поликлинике будут работать: эндокринолог, хирург, кардиолог, невролог, онколог, уролог, травматолог, отоларинголог, офтальмолог и другие специалисты. Будет налажен и стоматологический прием. А вот, несмотря на то, что в близлежащих микрорайонах много детей, врач-педиатр пока только в планах. Также к гастроэнтерологу, аллергологу и пульмонологу пациентам придется добираться в старую поликлинику.

Новая поликлиника в Солигорске с 10 декабря ждет пациентов

Солигорчан, для которых очередь в регистратуре стала уже привычным явлением, есть хорошая новость. Их обрадует электронная очередь. Причем она будет организована не только на первом этаже у регистратуры, а также поэтажно — в очередях на общий анализ крови, анализ крови из вены и на флюорографическое обследование. Кроме того, в новой поликлинике имеются собственная лаборатория, службы УЗИ и функциональной диагностики, что также позволит сократить очереди и уменьшить время ожидания процедуры. Но нужно предупредить наших читателей, что служба эндоскопии и служба ультразвуковой диагностики не планируют начинать работу в декабре, они включатся чуть позже, предположительно в январе.

В настоящее время специалисты обучаются работе на новом ультрасовременном оборудовании, которым оснащена поликлиника.

Новая поликлиника в Солигорске с 10 декабря ждет пациентов
Новая поликлиника в Солигорске с 10 декабря ждет пациентов

Отделение № 1 включает в себя 9 участков. Его график работы: четные даты с 8.00 до 13.00, нечетные даты с 14.00 до 19.00.

30 участок: Октябрьская 24, 26, 28, 30, 34, 36, 37, 39, 41; Наруцкого 1, 2, 2а, 3; пр. Мира 1, 3а, 5а.

31 участок: пр. Мира 20а, 24, 24а, 26, 28; Богомолова 2, 4, 6, 8, 10, 12.

32 участок:  пр. Мира 2, 3, 10, 12, 12а, 16, 16а, 18, 18а, 20.

33 участок: Богомолова 14, 16, 18, 20, 22; б-р Шахтеров 1, 3.

34 участок: Октябрьская 43, 45а, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 65.

35 участок: б-р Шахтеров 2, 6, 12; Октябрьская 69, 71, 73, 75, 77, 81, 87.

36 участок: б-р Шахтеров 14, 16, 18; Молодежная 1, 3, 5, 7, 11, 15; Октябрьская 97, 99; Богомолова 24, 22в.

37 участок: Октябрьская 95, 101, 105, 105а, 107, 109, 111, 113.

38 участок: Октябрьская 103, 111а; Подольская 4, 6, 8, 12, 18; Молодежная 8, 10, 12, 14, 16; Судиловского 2, 4, 4а, 6а, 8.

Новая поликлиника в Солигорске с 10 декабря ждет пациентов
Новая поликлиника в Солигорске с 10 декабря ждет пациентов

Отделение № 2 включает в себя 10 участков. Его график работы: четные даты с 14.00 до 19.00, нечетные даты с 8.00 до 13.00.

40 участок: К. Заслонова 47, 49, 53, 55, 57, 57б, 60; Богомолова 7, 11.

41 участок: К. Заслонова 59, 59б, 61, 70, 72, 74; Богомолова 9, 9а; б-р Шахтеров 11, 7.

42 участок: Богомолова 13, 13а, 11а, 15; К. Заслонова 69; б-р Шахтеров 5, 8, 20, 22, 24, 28.

43 участок: К. Заслонова 65, 67, 71, 73, 75, 81, 83, 89.

44 участок: К. Заслонова 79, 85, 93, 95; Молодежная 33, 29, 31.

45 участок: Богомолова 19, 17б; Молодежная 17, 19, 21, 23, 25, 28, 32; К. Заслонова 97; Судиловского 1, 3.

46 участок: Ковалева 1, 5, 9, 11, 12, 15, 21, 23; Молодежная 34, 36, 38; Воскресенская 2.

47 участок: Судиловского 9, 11, 13, 15, 19; Молодежная 30, 30а; Ковалева 2, 4, 6, 8, 10; Воскресенская 4.

48 участок: пос. Северный, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 10, д. Чижевичи, д. Кулаки, п. Сельцо, д. Метявичи.

49 участок: пос. Поместье, Чижи, ПМК-16, Чижовка, ст. Калий 1-3, Пожарное депо, п. Новый, д. Жабин, д. Пиваши, д. Забродские, д. Радково, д. Чепели, д. Пруссы, д. Глядки, д.Брянчицы.

Записаться на прием можно по телефону или через Интернет. И самое главное – не болейте!

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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21 ноября 2018 17:00 14274 Новая поликлиника в Солигорске с 10 декабря ждет...
 
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