Новая поликлиника в Солигорске с 10 декабря ждет пациентов
Автор: Эдуард Кидяев.
Солигорчане с нетерпением ожидают открытия новой поликлиники, которая была построена еще в конце августа к празднику города. Еще бы, ведь старая поликлиника с ее небольшой площадью и бесконечными очередями уже давно не справляется с нагрузкой. Однако, после сдачи объекта в новой поликлинике еще продолжались работы по благоустройству и монтажу оборудования.
И вот, наконец, стало известно, что новая поликлиника начнет свою работу 10 декабря. Она рассчитана на 400 посещений в смену. Пациенты , которые будут обслуживаться в новом учреждении здравоохранения, попаду т на прием в одно из двух терапевтических отделений. К ним приписано 19 участков. В среднем на каждом из участков – тысяча с половиной пациентов.
Территориально разделил потенциальных посетителей старой и новой поликлиники проспект Мира. А вот сельские жители по-прежнему будут приезжать на прием в старую, ныне действующую поликлинику.
Хочется акцентировать внимание читателей на том, что водительскую комиссию по-прежнему можно будет пройти только на базе действующей поликлиники, а плановые медосмотры от предприятий – уже в поликлинике № 2.
Предварительный медосмотр при устройстве на работу будет проводиться в учреждении здравоохранения согласно месту прописки.
За карточки пациентам не следует волноваться. Их не следует искать в старой поликлинике, они будут перевезены в регистратуру новой автономно.
Большинство врачей также не изменится. Кстати, кроме участковых терапевтов, можно будет попасть на прием к узким специалистам. В новой поликлинике будут работать: эндокринолог, хирург, кардиолог, невролог, онколог, уролог, травматолог, отоларинголог, офтальмолог и другие специалисты. Будет налажен и стоматологический прием. А вот, несмотря на то, что в близлежащих микрорайонах много детей, врач-педиатр пока только в планах. Также к гастроэнтерологу, аллергологу и пульмонологу пациентам придется добираться в старую поликлинику.
Солигорчан, для которых очередь в регистратуре стала уже привычным явлением, есть хорошая новость. Их обрадует электронная очередь. Причем она будет организована не только на первом этаже у регистратуры, а также поэтажно — в очередях на общий анализ крови, анализ крови из вены и на флюорографическое обследование. Кроме того, в новой поликлинике имеются собственная лаборатория, службы УЗИ и функциональной диагностики, что также позволит сократить очереди и уменьшить время ожидания процедуры. Но нужно предупредить наших читателей, что служба эндоскопии и служба ультразвуковой диагностики не планируют начинать работу в декабре, они включатся чуть позже, предположительно в январе.
В настоящее время специалисты обучаются работе на новом ультрасовременном оборудовании, которым оснащена поликлиника.
Отделение № 1 включает в себя 9 участков. Его график работы: четные даты с 8.00 до 13.00, нечетные даты с 14.00 до 19.00.