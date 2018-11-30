ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В деле о незаконных действиях с оружием в воинской части Барановичей появились новые фигуранты

01.12.2018 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В деле, возбужденном по факту незаконных действий с оружием в одной из воинских частей в Барановичах, появились новые фигуранты. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61113.php

В деле о незаконных действиях с оружием в воинской части Барановичей появились новые фигуранты

Ранее Следственный комитет информировал, что по уголовному делу заключены под стражу 14 человек. "Сейчас по делу проходят 20 человек, которые причастны к незаконному обороту оружия. Один из них задержан на территории России с оружием. В настоящее время ждем его экстрадиции. Оружие обнаружено и изъято", - рассказал Сергей Кабакович.

"Фигуранты дают признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается", - добавил он.

Как сообщалось, командир Барановичского гарнизона одной из воинских частей выявил факт незаконных действий в отношении оружия и боеприпасов со стороны военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Командиром было возбуждено уголовное дело, ряд должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Расследование дела по ч.3 ст.294 и ч. 2, 3 ст.295 УК (хищение и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия) ведется Главным следственным управлением Следственного комитета. По данным следствия, начальник склада оружия и боеприпасов одной из воинских частей похитил оружие и боеприпасы, которые реализовал как самостоятельно, так и через иных лиц. Похищенное оружие обнаружено.

 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деле, возбужденном по факту незаконных действий с оружием в одной из воинских частей в Барановичах, появились новые фигуранты. Об этом корреспонденту БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости разные
 
До миллиона на человека. Банк выяснил, где живут самые богатые вкладчики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.12.2018
Вороновская газета
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика