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В продаже появились живые ёлки, маленькие, но по 60 рублей
01.12.2018 07:38 — Разное | Виртуальный Брест
Рядом с центральным городским рынком в продаже появились зелёные ели в кадках. Судя по фото одна из них даже голубая. Хороший вариант для богатых людей, переживающих за экологию. После праздников ель можно высадить на даче или во дворе.
Мало того, новогоднее дерево необязательно должно быть елью. Подойдут карликовые формы и других хвойных деревьев, которые прекрасно смотрятся и в саду, и в помещении.
Выбор хвойных деревьев, подходящих для выращивания в контейнерах на остекленных балконах, сейчас довольно велик. Разнообразие карликовых форм настолько велико, что можно подобрать растение практически для любых условий, в том числе и для балконов, на которые зимой практически не заглядывает солнце. С учетом имеющихся условий можно выбирать между карликовыми формами: ели колючей (Picea pungens), европейской (Picea abies), канадской или сизой (Picea glauca);сосны горной (Pinus mugo) или сосны обыкновенной (Pinus silvestris),пихты, например, пихта бальзамическая ‘Nana’ (Abies balsamea 'Nana),туи западной (Thuja occidentalis),можжевельников казацкого (Juniperus sabina), горизонтального (J. horizontalis), китайского, чешуйчатого, лежачего...
Украшенные шарами и мишурой они смотрятся очень эффектно. Только от электрических гирлянд придется отказаться - с ними деревце может получить ожог.
Если планируете поставить растение на балкон или неотапливаемую лоджию, покупайте северные сорта деревьев, привычные к холодам на 10-15 градусов сильнее, чем обычно бывают в вашем регионе. Если же вы хотите, чтобы елочка стояла у вас дома, не приносите ее сразу в квартиру - дайте ей привыкнуть к перемене температуры, оставив в прохладном помещении. Помните также, что ель (к теплолюбивым сортам хвойных деревьев это не относится) не стоит держать в квартире дольше двух недель: сразу же после праздников так же в несколько этапов верните ее в привычную прохладу.
При покупке елки в горшке рассмотрите корни: если они крупные с осыпающимся земляным комом, дерево было выращено в открытом грунте и долго не проживет. Выбирайте деревья, изначально выращенные в кадках: их корешки мелкие и разветвленные.
Уход за елью совсем не сложен: регулярный обильный полив и опрыскивание, много света и пересадка раз в два-три года. Эта нехитрая процедура производится весной, как и высадка в открытый грунт, если вы решите "отпустить на волю" свое деревце. Правда, выбирая для него новое место, учтите, что хвойные деревья в благоприятных условиях дают сильный годовой прирост (от 30 см). Заранее позаботьтесь о том, чтобы елочке не было тесно.
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