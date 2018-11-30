В продаже появились живые ёлки, маленькие, но по 60 рублей

Рядом с центральным городским рынком в продаже появились зелёные ели в кадках. Судя по фото одна из них даже голубая. Хороший вариант для богатых людей, переживающих за экологию. После праздников ель можно высадить на даче или во дворе.



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Мало того, новогоднее дерево необязательно должно быть елью. Подойдут карликовые формы и других хвойных деревьев, которые прекрасно смотрятся и в саду, и в помещении.

Выбор хвойных деревьев, подходящих для выращивания в контейнерах на остекленных балконах, сейчас довольно велик. Разнообразие карликовых форм настолько велико, что можно подобрать растение практически для любых условий, в том числе и для балконов, на которые зимой практически не заглядывает солнце. С учетом имеющихся условий можно выбирать между карликовыми формами: ели колючей (Picea pungens), европейской (Picea abies), канадской или сизой (Picea glauca);сосны горной (Pinus mugo) или сосны обыкновенной (Pinus silvestris),пихты, например, пихта бальзамическая ‘Nana’ (Abies balsamea 'Nana),туи западной (Thuja occidentalis),можжевельников казацкого (Juniperus sabina), горизонтального (J. horizontalis), китайского, чешуйчатого, лежачего...



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Украшенные шарами и мишурой они смотрятся очень эффектно. Только от электрических гирлянд придется отказаться - с ними деревце может получить ожог.

Если планируете поставить растение на балкон или неотапливаемую лоджию, покупайте северные сорта деревьев, привычные к холодам на 10-15 градусов сильнее, чем обычно бывают в вашем регионе. Если же вы хотите, чтобы елочка стояла у вас дома, не приносите ее сразу в квартиру - дайте ей привыкнуть к перемене температуры, оставив в прохладном помещении. Помните также, что ель (к теплолюбивым сортам хвойных деревьев это не относится) не стоит держать в квартире дольше двух недель: сразу же после праздников так же в несколько этапов верните ее в привычную прохладу.

При покупке елки в горшке рассмотрите корни: если они крупные с осыпающимся земляным комом, дерево было выращено в открытом грунте и долго не проживет. Выбирайте деревья, изначально выращенные в кадках: их корешки мелкие и разветвленные.

Уход за елью совсем не сложен: регулярный обильный полив и опрыскивание, много света и пересадка раз в два-три года. Эта нехитрая процедура производится весной, как и высадка в открытый грунт, если вы решите "отпустить на волю" свое деревце. Правда, выбирая для него новое место, учтите, что хвойные деревья в благоприятных условиях дают сильный годовой прирост (от 30 см). Заранее позаботьтесь о том, чтобы елочке не было тесно.