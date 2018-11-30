20 500 инфицированных. Диагностика ВИЧ в Беларуси кардинально улучшается

Пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси в свою очередь сообщает, что диагностика ВИЧ-инфицированных в Беларуси за последние годы кардинально улучшилась. Отмечается стабилизация выявления новых случаев ВИЧ-инфекции.

- В течение последних трех лет в стране выявляется в среднем 2,5 тысячи новых случаев ежегодно, в то время как в большинстве стран региона ВЕЦА (Восточной Европы и Центральной Азии) до сих пор наблюдается рост числа новых случаев, - отмечается в сообщении пресс-службы. - Напомним, что наша страна с целью выполнения к 2020 году глобальной цели 90-90-90 (90% людей, живущих с ВИЧ должны узнать свой статус, 90% должны получать антиретровирусную терапию, 90% получающих терапию, должны иметь неопределяемую вирусную нагрузку) на протяжении последних трех лет обеспечивает всеобщую доступность тестирования на ВИЧ-инфекцию.

В Беларуси по состоянию на 1 ноября 2018 г. показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией составляет 20,5 на 100 тысяч населения - что соответствует уровню заболеваемости за аналогичный период прошлого года. В последние несколько лет для решения стратегии ЮНЭЙДС «90-90-90» в Беларуси очень активно стали проводить тестирование. Есть возможности по самотестированию (в аптеках продаются специальные тесты по слюне) - на уровне ООН эти шаги признаны оптимальными мерами. Если еще несколько лет назад в регистре было 15 тыс. пациентов с ВИЧ (а расчетная цифра с учетом незарегистрированных случаев составляла около 35 тыс.), то сегодня в регистре свыше 20 тыс. пациентов, а расчетная цифра - всего 26 тыс. Стоит задача - сократить до минимума разрыв между расчетными цифрами и цифрами в регистре. Это будет свидетельствовать о том, что Беларусь достигла ситуации, когда практически все пациенты с ВИЧ выявлены. Следующий шаг – получение антиретровирусной терапии. В стране для этого есть необходимые отечественные препараты, проводятся переговоры по снижению стоимости лекарственных средств. Благодаря этому удастся решить и третью задачу, когда у 90% пациентов, получающих лечение, будет достигнут неопределяемый уровень вирусной нагрузки, подчеркивает пресс-служба Минздрава.

Пройти тестирование, в том числе анонимное, можно в любом лечебном учреждении Беларуси, располагающим процедурным кабинетом. Ежегодно в организациях здравоохранения в стране тестируется на ВИЧ более 1 млн человек – 13,2% общей численности населения. С целью расширения доступа к тестированию Министерством здравоохранения в алгоритм диагностики ВИЧ-инфекции в качестве первого «скринингового теста» включено использование экспресс-теста по крови. Внедряется самотестирование при условии реализации экспресс-тестов через аптечную сеть. Многие регионы республики проводят сплошное тестирование населения на ВИЧ-инфекцию. В результате выявления максимально возможного количества людей, инфицированных ВИЧ, обеспечения их лечением, снижения вирусной нагрузки, вследствие чего ВИЧ-инфицированные перестанут являться источником инфекции для окружающих, мы сможем снизить количество новых случаев ВИЧ-инфицирования. Данная работа будет продолжаться, и в течение ближайших двух лет будут выявляться новые случаи ВИЧ-инфекции.

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На каком месте?

Согласно данным отчета Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ситуации с ВИЧ в Европе лидерами по количеству новых случаев ВИЧ в регионе стали Россия, Украина и Беларусь. Всего в регионе в 2017 году было выявлено 160 тыс. ВИЧ-положительных людей, причем на Восточную Европу пришлось самое большее количество новых диагнозов – 130 тыс, 104 тыс. из них были зафиксированы в России.

Но, как отмечает пресс-служба Минздрава, сегодня корректнее было бы сравнивать данные по Беларуси с данными по странам региона ВЕЦА, а не географически с Европой. Эпидемия ВИЧ-инфекции развивалась по-разному в Западной и Центральной Европе, и совсем иначе в постсоветских странах - регионе ВЕЦА, где основной уязвимой группой стали потребители инъекционных наркотиков и отмечался взрывообразный рост случаев ВИЧ-инфекции в 1990-х и 2000-х с выходом инфекции на широкую популяцию.

В странах Западной и Центральной Европы эпидемия до сих пор локализована в уязвимых группах, в основном среди мужчин имеющих секс с мужчинами. Поэтому все международные организации, включая ВОЗ, разрабатывая свои программы по ВИЧ, включают Беларусь в регион ВЕЦА, а не по географическому принципу - в Европу. И из четырех стран ВЕЦА, вошедших в список ECDC (Беларусь, Молдова, Украина, Россия), Беларусь не является лидером.

Абсолютно правильно сравнивать ситуацию в стране в настоящем и прошлом с реально достигнутыми успехами - в Беларуси отмечена стабилизация выявления новых случаев ВИЧ-инфекции. В течение последних трех лет в стране выявляется в среднем 2,5 тысячи новых случаев ежегодно, в то время как в большинстве стран региона ВЕЦА до сих пор наблюдается рост числа новых случаев. Эта стабилизация достигнута проведением огромной работы, в том числе с уязвимыми группами (например, у нас эффективно работают программы снижения вреда от инъекционного наркопотребления), в том числе за государственные деньги (работает система госсоцзаказа, когда государство финансирует работу общественных организаций, вовлекая сами пациентские сообщества в решение их же проблем).