Устаревший или проверенный временем? Тест-драйв обновленного Mitsubishi Outlander

«Не стареют душой ветераны!» Это точно про обновленный Mitsubishi Outlander. По-хорошему его историю нужно отсчитывать с 2006 года, когда появилось второе поколение этого кроссовера. С тех пор не было ни единой революции в его конструкции, он лишь эволюционировал. Последнее обновление он претерпел в этом году. Это провал или успех?

Молодящийся старик

Когда речь идет об Outlander, на ум приходят сразу несколько народных мудростей. «Старый конь борозды не портит, но и глубоко не пашет», «Лучшее враг хорошего», «Коней на переправе не меняют» и все в таком роде. Смысл один — Mitsubishi Outlander вот уже двенадцать лет обрастает новыми опциями и электронными ассистентами, но по сути остается прежним — простым, надежным, где-то даже непритязательным кроссовером для тех, кому за 40.





А дело все в том, что у компании просто нет денег на новую платформу. И они бесконечно модернизируют ту, что есть. Но ведь это приносит свои плоды! Между прочим, в России по итогам первого полугодия этот «ветеран» вошел в топ-10 самых популярных SUV. Все дело в удачном балансе цены, оснащения и ходовых качеств.

Я ездил на всех поколениях Mitsubishi Outlander, и самым драйвовым из них было первое. И чисто с точки зрения дизайна было крутым второе поколение с 2006 по 2009 год. Дальше пошли странные эксперименты с дизайном, которые закончились в 2015 году. И с тех пор X-стиль органично вписался в облик автомобиля, ничуть при этом не омолодив аудиторию.

Ищем новое и находим, но с трудом

Мне до «сорока» осталось пару месяцев, и видимо, поэтому я подошел к Outlander совсем с другими мерками и двумя детскими креслами в руках. Бесключевой доступ сработал не сразу. Оказывается, лежащий в кармане ключ должен находиться едва ли не вплотную к автомобилю. У меня на тесте побывала топовая комплектация Ultimate за 66 800 рублей.

Давайте-ка быстро пробежимся по списку тех штук, которые появились у Outlander в ходе обновления. Если говорить о внешности, то новые черты нужно искать с микрометром. Самое заметное новшество — фары головного света. Теперь они в топовых версиях светодиодные. Их отличительный признак — три раздельных блока. Впрочем, обычные галогеновые фары удачно мимикрируют под LED, но светят не так эффективно.





Внутри… Ну если знать, что изменилось, то найдешь. Мне пришлось лезть в пресс-релиз. «Новая форма передних сидений с улучшенной боковой поддержкой». Не прочувствовал. «USB-разъемы перенесены из подлокотника на центральную консоль». Ага, вижу. Стало удобнее. «Обновили панель приборов». Что, правда? Ну пусть будет. Я все равно не помню, как она выглядела на дорестайлинговой версии. «В полноприводных версиях появились воздуховоды для задних пассажиров». Спасибо. Стало теплее (или холоднее). «Механический стояночный тормоз заменили на электрический». Да, точно! Еще изменились настройки ходовой части и улучшилась звукоизоляция, но до этого мы дойдем чуть позже.

Кратко об интерьере. Это типичный японский классический продукт. Все на месте, все под рукой, но без изысков вроде огромных мультимедийных экранов или проекторов показаний на лобовое стекло. Материалы отделки хорошие, но не более того. Посадка удобная, но специфическая — сидишь высоко, а рулевое колесо расположено непривычно низко, водитель словно нависает над рулем. Обзорность отличная: зеркала огромные да еще помогает система кругового обзора. Хотя на малюсеньком экране «мультимедийки» картинка с камер мелковата.





Сзади простор. Спинки регулируются по углу наклона, есть подлокотник. Что еще? Да больше ничего. Багажник открывается при помощи электропривода. Он приличных размеров, но с довольно высоким полом.

Технический застой или ретроградство?

В плане техники никаких изменений с Outlander не произошло. На нашем рынке по-прежнему предлагаются два мотора, оба бензиновых. Двухлитровый мощностью 146 лошадиных сил и 2,4-литровый на 167 «лошадок». Оба агрегатируются только с бесступенчатым вариатором CVT. Двухлитровый автомобиль может быть как полным, так и с передним приводом, а вот версия 2.4 — только полноприводная.





Так, что там говорили про улучшенную звукоизоляцию и перенастроенную подвеску? Возможно, в Outlander стало тише. Но догадаться об этом можно, лишь сравнив очно с дорестайлинговой машиной. Если же оценивать уровень шум субъективно, в отрыве от сведений из пресс-релиза, то особых претензий нет. Мотор слышно лишь при интенсивных разгонах, колесные арки не выдают своей японской сущности.





Не скажу, что мои лучшие драйверские годы уже позади, но в качестве семейного авто я бы предпочел комфорт вместо огненной управляемости. И, кажется, Outlander именно то, что мне нужно. Для меня — идеальные настройки шасси. «Спящих полицейских» не замечает, мелкие и крупные неровности фильтрует хорошо. Ну да, есть небольшая раскачка, есть крены в поворотах. Но за комфорт подвески я это готов простить и прощаю.

Союз вариатора и мотора давно обкатан и проверен. Избытка мощности и динамики нет, недостаток — только при напряженных обгонах. В обычном режиме движения — идиллия. Но в городе от 2,4-литрового мотора не ждите того, что он будет питаться святым духом. 13−15 литров в зависимости от темперамента вам обеспечено.

На бездорожье на этот раз я не вылезал, но по геометрическим параметрам он неплох — 215 мм клиренс, одинаковые углы въезда/съезда спереди и сзади. Разве что длинные свесы приходится держать в уме. Полный привод имеет несколько режимов работы — от переднего с автоматическим подключением задних колес до полного с заблокированной многодисковой муфтой. Вспоминая предыдущие тесты скажу, что для легкого бездорожья этого достаточно. Для заснеженных дорог — тем более.

А он не так-то прост





Я обозвал его ретроградом в предыдущей главе? На самом деле это не совсем так. В топовой версии Mitsubishi Outlander оснащен очень прилично. Можно сказать, есть все: адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о наезде сзади, система предотвращения столкновений на парковке, мультимедиа с возможностью интеграции смартфона. О светодиодной оптике я уже говорил, как и о камерах кругового обзора. Добавьте кожаный салон, электропривод водительского кресла. И за все это — порядка 33 тысяч долларов. Да, не для среднего белоруса. Но предложение ведь хорошее? Пусть и российской сборки. Это вариант, когда лень думать и выбирать. Почти японское, хорошо упакованное, комфортное и полноприводное. И выглядит прилично, и зависти соседей не вызывает.

Нам запомнилось



Багажник не выдающегося, но приличного размера — 477/1640 литров. Но погрузочная высота велика



Графика панели приборов понравилась, шрифт симпатичный и легко читается



Камеры кругового обзора хорошая штука, но для них нужен экран побольше



Вариатор может работать в ручном режиме, «передачи» переключаются удобными подрулевыми «лепестками»



Бардачок прост и непритязателен, нет даже охлаждения



Отличительная черта обновленной машины — электрический «ручник». Режимы полного привода меняются нажатием клавиши «4WD»



Камеры кругового обзора спрятаны под зеркалами и долго остаются чистыми



Система стабилизации полностью отключается. Кнопка рядом листает «странички» бортового компьютера

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Mitsubishi Outlander 2.4 AWD Рабочий объем, см3 2360 Максимальная мощность, л. с. 167 Максимальный крутящий момент, Нм 196 Максимальная скорость, км/ч 198 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 10,5 Расход топлива, л/100 км (средний) 7,8 Длина, мм 4695 Ширина, мм 1810 Высота, мм 1703 Колесная база, мм 2670 Клиренс, мм 215