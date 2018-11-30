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Влезть в любимое платье к Новому году. Дарим возможность поработать с тренером и прийти в идеальную форму
LADY очень не любит выражение «а часики-то тикают». Но даже витрины городских универмагов нам намекают: скоро Новый год. И — парадокс! — перед праздником, когда мы точно будем «сильно есть», нам всегда нужно похудеть.
Мы решили помочь одной из наших читательниц влезть в то самое платье мечты и блистать в нем в новогоднюю ночь. Если вы уверены, что заслуживаете этого шанса, напишите нам по адресу lina@tutby.com. В письме опишите, почему вы должны стать участницей, а также опишите фронт работ (рост, вес, сколько нужно сбросить «до мечты»). Да, и платье покажите!
Мы подарим вам возможность бесплатно заниматься у тренера
Это ваш шанс, если вы:
К сожалению, мы не сможем взять вас в этот проект:
Мы желаем вам удачи и ждем ваших писем по указанному адресу в течение 3 дней.
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Влезть в любимое платье к Новому году. Дарим возможность поработать с тренером и прийти в идеальную форму
Расскажите о себе, а вдруг повезет именно вам! Заявки принимаются в течение 3 дней.
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