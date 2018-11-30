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Влезть в любимое платье к Новому году. Дарим возможность поработать с тренером и прийти в идеальную форму

01.12.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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LADY очень не любит выражение «а часики-то тикают». Но даже витрины городских универмагов нам намекают: скоро Новый год. И — парадокс! — перед праздником, когда мы точно будем «сильно есть», нам всегда нужно похудеть.


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Мы решили помочь одной из наших читательниц влезть в то самое платье мечты и блистать в нем в новогоднюю ночь. Если вы уверены, что заслуживаете этого шанса, напишите нам по адресу lina@tutby.com. В письме опишите, почему вы должны стать участницей, а также опишите фронт работ (рост, вес, сколько нужно сбросить «до мечты»). Да, и платье покажите!

Мы подарим вам возможность бесплатно заниматься у тренера Екатерины Островской, которая даст вам полную консультацию по режиму питания и тренировок и проконтролирует весь процесс от старта до боя курантов.

Тренер Екатерина Островская

Это ваш шанс, если вы:

  • Хотите сбросить тот самый «излишек», который вечно портит настроение и выпирает из-под платья;
  • Знаете, что хватит силы воли похудеть, но нужен «пинок» специалиста;
  • Готовы быстро включиться в процесс и не боитесь появиться на lady.tut.by:

К сожалению, мы не сможем взять вас в этот проект:

  • Если вам необходима серьезная потеря веса — за этот срок невозможно сбросить значительное количество кг, не навредив здоровью;
  • Если вы любите ввязаться в любое приключение, но вам быстро становится скучно (и вот вы уже лежите дома в обнимку с пиццей вместо участия в нашем проекте).

Мы желаем вам удачи и ждем ваших писем по указанному адресу в течение 3 дней.

 
 
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Расскажите о себе, а вдруг повезет именно вам! Заявки принимаются в течение 3 дней.
 
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