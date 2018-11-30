45-летняя «Барби» стала девушкой года по версии словацкого Playboy

«Живая Барби» Наннетт Хаммонд из США попала на обложку словацкой версии Playboy как «Девушка года».
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45-летняя «Барби» стала девушкой года по версии словацкого PlayboyЖенщина, известная любовью к пластическим операциям, стала "Девушкой года" словацкого Playboy
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Публикация от
0
Ссылка на источник
58
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
45-летняя «Барби» стала девушкой года по версии словацкого PlayboyЖенщина, известная любовью к пластическим операциям, стала "Девушкой года" словацкого Playboy
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Aviasales.ru