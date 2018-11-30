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45-летняя «Барби» стала девушкой года по версии словацкого Playboy

01.12.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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«Живая Барби» Наннетт Хаммонд из США попала на обложку словацкой версии Playboy как «Девушка года».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Женщина, известная любовью к пластическим операциям, стала "Девушкой года" словацкого Playboy
 
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