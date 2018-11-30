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Примета дня: почему 1 декабря нужно держать монетку в кармане?
01.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Как в народе называют день 1 декабря?
По народному календарю 1 декабря называют: день Платона и Романа (в память о святых мучениках Романе Кесарийском и Платоне Анкирском; к ним обращаются с просьбами помочь пережить суровую зиму, послать будущим летом хороший урожай и дать в семью финансовую стабильность); зимоуказатель (по первому дню декабря определяют, какой будет вся предстоящая зима).
Главная примета дня – держите сегодня монетку в кармане
По народным приметам 1 декабря надо попросить святых Платона и Романа об улучшении материального положения. Помолиться желательно с утра пораньше, до начала повседневных дел и забот. А потом проведите небольшой обряд, благодаря которому весь последующий год вы не будете испытывать финансовых проблем. Понадобится монета крупного номинала. Зажмите ее в кулак и скажите слова: «Платон да Роман подсыпьте денег полный карман». Монетка должна находиться при вас весь последующий год (в кошельке или кармане), расплачиваться ею не нужно.
Какие еще существуют народные приметы, чтобы привлечь к себе финансовое благополучие?
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Как в народе называют день 1 декабря? По народному календарю 1 декабря называют: день Платона и Романа (в память о святых мучениках Романе Кесарийском и...
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