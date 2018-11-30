Примета дня: почему 1 декабря нужно держать монетку в кармане?

Как в народе называют день 1 декабря?

По народному календарю 1 декабря называют: день Платона и Романа (в память о святых мучениках Романе Кесарийском и Платоне Анкирском; к ним обращаются с просьбами помочь пережить суровую зиму, послать будущим летом хороший урожай и дать в семью финансовую стабильность); зимоуказатель (по первому дню декабря определяют, какой будет вся предстоящая зима).

Главная примета дня – держите сегодня монетку в кармане

По народным приметам 1 декабря надо попросить святых Платона и Романа об улучшении материального положения. Помолиться желательно с утра пораньше, до начала повседневных дел и забот. А потом проведите небольшой обряд, благодаря которому весь последующий год вы не будете испытывать финансовых проблем. Понадобится монета крупного номинала. Зажмите ее в кулак и скажите слова: «Платон да Роман подсыпьте денег полный карман». Монетка должна находиться при вас весь последующий год (в кошельке или кармане), расплачиваться ею не нужно.

Какие еще существуют народные приметы, чтобы привлечь к себе финансовое благополучие?

В день, когда получаете зарплату, не тратьте с нее ни одного рубля. Она вся должна первую ночь дома переночевать.

Если весной вы услышите первый в этом году голос кукушки, а в кармане окажется несколько монеток, обязательно потрусите и позвените ими. Такой маленький обряд притягивает новые деньги. Традицию особенно соблюдали русские купцы и порой специально отправлялись в лес с полными карманами мелочи, чтобы услышать первое «ку-ку».

Те, кто занимается торговым делом, полученные от первого покупателя деньги целуют, потом плюют на них и убирают в кошелек. Считается, что так они притянут много других денег и торговля будет бойкой.

Кошелек – это денежный дом. А в любом доме должно быть чисто, поэтому периодически устраивайте в нем уборку. Выбрасывайте накопившиеся чеки, билеты, квитанции, записки, в кошельке должны лежать только монеты и купюры.

Для привлечения в дом финансового благополучия веник всегда храните метелкой вверх, ручкой вниз.

Когда уходите из дома, оставляйте возле зеркала одну купюру. Деньги будут отражаться и приумножаться.

Никогда не растрачивайте все до последней копейки из кошелька . В пустом виде он будет притягивать бедность. Хоть одна монетка, но должна оставаться.

Источник: astromeridian.ru

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