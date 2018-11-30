Власть и красота. Что носит новый грузинский президент?

В Грузии прошли президентские выборы, на которых впервые в истории страны победила женщина. Инаугурация кандидата от партии «Путь Грузии» Саломе Зурабишвили пройдет 16 декабря, после чего она официально примет свои обязанности. Пока ее команда празднует победу, «Газета.Ru» рассказывает о безукоризненном стиле новой главы государства.



Фото: Reuters

28 ноября стали известны окончательные результаты президентских выборов в Грузии. По итогам голосования, победу впервые одержала женщина — 66-летняя Саломе Зурабишвили . Она родилась в Париже в семье грузинских политических эмигрантов, в начале 70-х годов окончила там Институт политических наук и продолжила получать образование в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Возможно, из-за того, что большую часть жизни Зурабишвили провела во Франции, ее грузинский не так хорош, как у предыдущих президентов страны, зато персональный стиль женщины-президента не вызывает никаких нареканий.

За последние несколько лет стиль политика претерпел существенные изменения: основой большинства ее образов становятся однотонные вещи, которые она разбавляет контрастными деталями и украшениями. Еще в 2015 году Саломе Зурабишвили появлялась на публике в женственных легких шарфах и пиджаках с блестками, но теперь ее образ куда больше соответствует общепринятым представлениям о внешнем виде главы государства.

Особую роль при составлении всех образов президента играют массивные украшения, популярные во многих странах благодаря работам грузинских дизайнеров: за последние несколько лет они добились международного признания. На запястьях Зурабишвили постоянно носит пару серебряных браслетов, бессменным остается и крест, который политик носит поверх блузок.

А вот серьги президента меняются постоянно — очевидно, это любимый вид аксессуаров Саломе Зурабишвили, по которому можно следить за трансформацией личного стиля на протяжении всей ее политической карьеры. Это могут быть как классические ювелирные изделия с полудрагоценными и драгоценными камнями, которые не выбиваются из образа, так и модные геометрические фигуры из пластика и натурального камня.

В макияже Саломе Зурабишвили предпочитает делать акцент на глаза с помощью темной подводки по верхнему веку, на французский манер, для неформальных мероприятий она может накрасить губы красной помадой, а ногти — лаком в тон. Дипломатический этикет не предусматривает использование ярких цветов в маникюре и советует ограничиться бесцветным лаком или французским маникюром. Поэтому вполне возможно, что от привычки выделять ногти придется отказаться.