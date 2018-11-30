﻿ Власть и красота. Что носит новый грузинский президент?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власть и красота. Что носит новый грузинский президент?

01.12.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Грузии прошли президентские выборы, на которых впервые в истории страны победила женщина. Инаугурация кандидата от партии «Путь Грузии» Саломе Зурабишвили пройдет 16 декабря, после чего она официально примет свои обязанности. Пока ее команда празднует победу, «Газета.Ru» рассказывает о безукоризненном стиле новой главы государства.


Фото: Reuters

28 ноября стали известны окончательные результаты президентских выборов в Грузии. По итогам голосования, победу впервые одержала женщина — 66-летняя Саломе Зурабишвили. Она родилась в Париже в семье грузинских политических эмигрантов, в начале 70-х годов окончила там Институт политических наук и продолжила получать образование в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Возможно, из-за того, что большую часть жизни Зурабишвили провела во Франции, ее грузинский не так хорош, как у предыдущих президентов страны, зато персональный стиль женщины-президента не вызывает никаких нареканий.

За последние несколько лет стиль политика претерпел существенные изменения: основой большинства ее образов становятся однотонные вещи, которые она разбавляет контрастными деталями и украшениями. Еще в 2015 году Саломе Зурабишвили появлялась на публике в женственных легких шарфах и пиджаках с блестками, но теперь ее образ куда больше соответствует общепринятым представлениям о внешнем виде главы государства.

Особую роль при составлении всех образов президента играют массивные украшения, популярные во многих странах благодаря работам грузинских дизайнеров: за последние несколько лет они добились международного признания. На запястьях Зурабишвили постоянно носит пару серебряных браслетов, бессменным остается и крест, который политик носит поверх блузок.

А вот серьги президента меняются постоянно — очевидно, это любимый вид аксессуаров Саломе Зурабишвили, по которому можно следить за трансформацией личного стиля на протяжении всей ее политической карьеры. Это могут быть как классические ювелирные изделия с полудрагоценными и драгоценными камнями, которые не выбиваются из образа, так и модные геометрические фигуры из пластика и натурального камня.

В макияже Саломе Зурабишвили предпочитает делать акцент на глаза с помощью темной подводки по верхнему веку, на французский манер, для неформальных мероприятий она может накрасить губы красной помадой, а ногти — лаком в тон. Дипломатический этикет не предусматривает использование ярких цветов в маникюре и советует ограничиться бесцветным лаком или французским маникюром. Поэтому вполне возможно, что от привычки выделять ногти придется отказаться.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Обозреватель "ПБ" не смог объяснить 2-е место в спринте на Кубке ИБУ натурализованной россиянки Ирины Кручинкиной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.12.2018
Полесская правда
Лоевский край
Вороновская газета
Lida.Info
Soligorsk News
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика