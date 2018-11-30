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Власть и красота. Что носит новый грузинский президент?
В Грузии прошли президентские выборы, на которых впервые в истории страны победила женщина. Инаугурация кандидата от партии «Путь Грузии» Саломе Зурабишвили пройдет 16 декабря, после чего она официально примет свои обязанности. Пока ее команда празднует победу,
28 ноября стали известны окончательные результаты президентских выборов в Грузии. По итогам голосования, победу впервые одержала женщина — 66-летняя
Возможно, из-за того, что большую часть жизни Зурабишвили провела во Франции, ее грузинский не так хорош, как у предыдущих президентов страны, зато персональный стиль женщины-президента не вызывает никаких нареканий.
За последние несколько лет стиль политика претерпел существенные изменения: основой большинства ее образов становятся однотонные вещи, которые она разбавляет контрастными деталями и украшениями. Еще в 2015 году Саломе Зурабишвили появлялась на публике в женственных легких шарфах и пиджаках с блестками, но теперь ее образ куда больше соответствует общепринятым представлениям о внешнем виде главы государства.
Особую роль при составлении всех образов президента играют массивные украшения, популярные во многих странах благодаря работам грузинских дизайнеров: за последние несколько лет они добились международного признания. На запястьях Зурабишвили постоянно носит пару серебряных браслетов, бессменным остается и крест, который политик носит поверх блузок.
А вот серьги президента меняются постоянно — очевидно, это любимый вид аксессуаров Саломе Зурабишвили, по которому можно следить за трансформацией личного стиля на протяжении всей ее политической карьеры. Это могут быть как классические ювелирные изделия с полудрагоценными и драгоценными камнями, которые не выбиваются из образа, так и модные геометрические фигуры из пластика и натурального камня.
В макияже Саломе Зурабишвили предпочитает делать акцент на глаза с помощью темной подводки по верхнему веку, на французский манер, для неформальных мероприятий она может накрасить губы красной помадой, а ногти — лаком в тон. Дипломатический этикет не предусматривает использование ярких цветов в маникюре и советует ограничиться бесцветным лаком или французским маникюром. Поэтому вполне возможно, что от привычки выделять ногти придется отказаться.
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О стиле нового президента Грузии
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