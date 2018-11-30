Тимофей Литвинчук из Кончиц – механизатор-универсал

В самом конце нынешнего февраля произошло событие, на которое, кроме узкого круга заинтересованных лиц, никто не обратил особого внимания. А зря, потому что выход СУП «Кончицы-АГРО» из стадии санации, которая действовала здесь в течение полутора лет, стал еще одним подтверждением правильности курса, взятого у нас в районе на оздоровление экономики сельхозпредприятий.



Главная цель санации – финансовое укрепление конкретного предприятия. Процедура эта имеет целый ряд видимых преимуществ. Во-первых, хозяйство не прекращает существование, получает возможность для восстановления своей деятельности и возвращения к выполнению привычных функциональных обязанностей. Во-вторых, все работники сохраняют свои рабочие места. В-третьих, предприятие получает судебную защиту от уплаты штрафов и пени, а также льготы при последующих выплатах задолженностей. Кроме того, есть возможность получить финансовую поддержку со стороны. Все это создает более благоприятные условия для осуществления преобразований, возрастают возможности восстановления платежеспособности, сокращается время достижения финансовой стабильности. Для СУП «Кончицы-АГРО» ключевым стало мировое соглашение с ОАО «Пинский мехтранс», согласно которому погашение требований кредиторов было отсрочено на 18 лет. Все это позволило хотя бы на время стряхнуть бремя долгов по кредитам и начать производственный процесс если не с чистого листа, то, по крайней мере, более уверенно и без оглядки на кредиторов.

А это было крайне необходимо хозяйству, которое является одним из самых маленьких по территории в районе: Кончицы да Перехрестье – вот и все предприятие. 1 204 гектара посевных площадей, 1 133 головы крупного рогатого скота, из которых 457 голов – дойное стадо. Стадо, замечу, не особо продуктивное: 10 килограммов молока от коровы в сутки – не тот результат, которому положено аплодировать. А чего ж тут ожидать, если в хозяйстве только одна молочно-товарная ферма, где новых технологий нет и близко, где только в прошлом году собственными силами оборудовали какой-никакой доильный зал. И все-таки… И все-таки в октябре кончицкие реализовали высшим сортом почти 80 процентов молока, а среднесуточные привесы крупного рогатого скота составили 711 граммов, плюс 55 граммов, 108,4 процента задания. При всех погодных неурядицах здесь намолотили почти 1 300 тонн зерна, 112 тонн маслосемян рапса. В общем, за 9 месяцев текущего года в Кончицах произвели валовой продукции на 1 883,6 тысячи рублей. Поменьше, чем год назад, но все же это позволяет хозяйству приобретать комбикорма, шрот, платить за электроэнергию и удерживать среднюю заработную плату на уровне 523,4 рубля.

Это обширное предисловие понадобилось для того, чтобы сделать один-единственный вывод: не добились бы здесь никаких результатов, не будь в «Кончицах-АГРО» такого дружного и сплоченного рабочего коллектива. Причем ядро его составляют люди, прошедшие через такое количество испытаний, которых с избытком хватило бы на несколько хозяйств. Начнем с того, что здешняя территория больше других пострадала от последствий Чернобыля. Факт общеизвестный, как известно и то, что эта катастрофа вызвала серьезный отток населения, читай рабочих рук. Не на пользу сельчанам пошли всевозможные отсоединения-присоединения хозяйства, которые начались с развалом Советского Союза. И нужно было по-настоящему любить свою малую родину, чтобы не бросить ее в самые трудные времена, чтобы остаться здесь, несмотря на все вызовы и беды.

– А в других краях для меня земли нет, – говорит тракторист-машинист Тимофей Михайлович Литвинчук.

Один из лучших механизаторов хозяйства, он как раз из тех, кто никогда даже в мыслях не держал переезд в места более благополучные. Видать, крепкие корни связывают его с этой землей. Как, впрочем, и его родителей: отец был знаменитым на всю округу механизатором, а мать считалась одной из самых умелых и работящих доярок в колхозе «Восход».

Сам же Тимофей Михайлович уезжал из Кончиц всего два раза: первый раз – на два года в армию, а второй – на учебу в Молотковичи после дембеля, в тамошний учебно-курсовой комбинат, по окончании которого получил права тракториста. А так – чуть ли не круглый год в поле. После учебы возвратился Тимофей в родную деревню аккурат к уборочной и тут же определился помощником к отцу, старшему комбайнеру «Нивы». Собственно, участвовал он в уборке не первый раз: уже в восьмом классе работал наравне со взрослыми вторым номером экипажа комбайна.

Стоит ли говорить о том, что, как и все деревенские пацаны, да еще в семье известного механизатора, Литвинчук-младший запросто научился работать на любой технике раньше, чем получил аттестат зрелости. Это ведь только в штатном расписании он числится трактористом-машинистом. На практике же Тимофей – механизатор-универсал. Как, к слову, и его коллеги на мехдворе: их всего-то с десяток, но каждый стоит двух, а то и трех, и по мастерству, и по умению работать на любой технике.

– Они у нас все универсалы, – говорит руководитель сельхозпредприятия Сергей Владимирович Невар. – Как говорится, положение обязывает: с кадрами у нас негусто, так что порой приходится вкалывать и за себя, и за того парня.

Что до Тимофея Литвинчука, то он только успевает менять навесной инвентарь на своем МТЗ-1221: плуг – на сеялку, сеялку – на косилку, косилку – на пресс. Вот только один пример: в нынешнем году он засеял кукурузой отведенные под нее 350 гектаров. Засеял весной, а осенью все их и убрал. Проше говоря, ни одна страда в поле не обходится без Тимофея Литвинчука – ни посевная, ни уборочная.

Славно потрудился он и на заготовке кормов. «Кончицы-АГРО» хозяйство хоть и небольшое, но свой вклад в развитие животноводства Пинщины оно вносит. Акцент именно на животноводческой отрасли выглядит вполне логичным, как логичным выглядит курс на упрочение кормовой базы: увеличение со временем поголовья скота обязательно даст положительный результат при условии наличия надежной кормовой базы.

В этом году местные заготовили 180 тонн сена, 3 090 тонн сенажа, 5 528 тонн силоса. А в итоге получилось без малого 30 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. Так что за зимовку можно быть спокойными. Остается только добавить, что в каждой стадии заготовки кормов непременно принимал участие Тимофей Литвинчук, механизатор, сын механизатора. В недавний День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса он за достижения в труде был награжден Почетной грамотой районного Совета депутатов.

…А между тем жизнь в этом отдаленному участке района, несмотря на все испытания, идет своим чередом. Недавно вот хозяйство приобрело кормоуборочный комбайн КВК-800. Для кого-то, возможно, это рядовой факт, а для кончицких тружеников это добрый знак того, что со временем дела здесь пойдут повеселее. А почему нет? Ведь работать здесь умеют и любят.

Сергей Дорохов.