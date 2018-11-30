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Тимофей Литвинчук из Кончиц – механизатор-универсал
01.12.2018 — Разное | Полесская правда
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В самом конце нынешнего февраля произошло событие, на которое, кроме узкого круга заинтересованных лиц, никто не обратил особого внимания. А зря, потому что выход СУП «Кончицы-АГРО» из стадии санации, которая действовала здесь в течение полутора лет, стал еще одним подтверждением правильности курса, взятого у нас в районе на оздоровление экономики сельхозпредприятий.
А это было крайне необходимо хозяйству, которое является одним из самых маленьких по территории в районе: Кончицы да Перехрестье – вот и все предприятие. 1 204 гектара посевных площадей, 1 133 головы крупного рогатого скота, из которых 457 голов – дойное стадо. Стадо, замечу, не особо продуктивное: 10 килограммов молока от коровы в сутки – не тот результат, которому положено аплодировать. А чего ж тут ожидать, если в хозяйстве только одна молочно-товарная ферма, где новых технологий нет и близко, где только в прошлом году собственными силами оборудовали какой-никакой доильный зал. И все-таки… И все-таки в октябре кончицкие реализовали высшим сортом почти 80 процентов молока, а среднесуточные привесы крупного рогатого скота составили 711 граммов, плюс 55 граммов, 108,4 процента задания. При всех погодных неурядицах здесь намолотили почти 1 300 тонн зерна, 112 тонн маслосемян рапса. В общем, за 9 месяцев текущего года в Кончицах произвели валовой продукции на 1 883,6 тысячи рублей. Поменьше, чем год назад, но все же это позволяет хозяйству приобретать комбикорма, шрот, платить за электроэнергию и удерживать среднюю заработную плату на уровне 523,4 рубля.
Это обширное предисловие понадобилось для того, чтобы сделать один-единственный вывод: не добились бы здесь никаких результатов, не будь в «Кончицах-АГРО» такого дружного и сплоченного рабочего коллектива. Причем ядро его составляют люди, прошедшие через такое количество испытаний, которых с избытком хватило бы на несколько хозяйств. Начнем с того, что здешняя территория больше других пострадала от последствий Чернобыля. Факт общеизвестный, как известно и то, что эта катастрофа вызвала серьезный отток населения, читай рабочих рук. Не на пользу сельчанам пошли всевозможные отсоединения-присоединения хозяйства, которые начались с развалом Советского Союза. И нужно было по-настоящему любить свою малую родину, чтобы не бросить ее в самые трудные времена, чтобы остаться здесь, несмотря на все вызовы и беды.
– А в других краях для меня земли нет, – говорит тракторист-машинист Тимофей Михайлович Литвинчук.
Один из лучших механизаторов хозяйства, он как раз из тех, кто никогда даже в мыслях не держал переезд в места более благополучные. Видать, крепкие корни связывают его с этой землей. Как, впрочем, и его родителей: отец был знаменитым на всю округу механизатором, а мать считалась одной из самых умелых и работящих доярок в колхозе «Восход».
Сам же Тимофей Михайлович уезжал из Кончиц всего два раза: первый раз – на два года в армию, а второй – на учебу в Молотковичи после дембеля, в тамошний учебно-курсовой комбинат, по окончании которого получил права тракториста. А так – чуть ли не круглый год в поле. После учебы возвратился Тимофей в родную деревню аккурат к уборочной и тут же определился помощником к отцу, старшему комбайнеру «Нивы». Собственно, участвовал он в уборке не первый раз: уже в восьмом классе работал наравне со взрослыми вторым номером экипажа комбайна.
Стоит ли говорить о том, что, как и все деревенские пацаны, да еще в семье известного механизатора, Литвинчук-младший запросто научился работать на любой технике раньше, чем получил аттестат зрелости. Это ведь только в штатном расписании он числится трактористом-машинистом. На практике же Тимофей – механизатор-универсал. Как, к слову, и его коллеги на мехдворе: их всего-то с десяток, но каждый стоит двух, а то и трех, и по мастерству, и по умению работать на любой технике.
– Они у нас все универсалы, – говорит руководитель сельхозпредприятия Сергей Владимирович Невар. – Как говорится, положение обязывает: с кадрами у нас негусто, так что порой приходится вкалывать и за себя, и за того парня.
Что до Тимофея Литвинчука, то он только успевает менять навесной инвентарь на своем МТЗ-1221: плуг – на сеялку, сеялку – на косилку, косилку – на пресс. Вот только один пример: в нынешнем году он засеял кукурузой отведенные под нее 350 гектаров. Засеял весной, а осенью все их и убрал. Проше говоря, ни одна страда в поле не обходится без Тимофея Литвинчука – ни посевная, ни уборочная.
Славно потрудился он и на заготовке кормов. «Кончицы-АГРО» хозяйство хоть и небольшое, но свой вклад в развитие животноводства Пинщины оно вносит. Акцент именно на животноводческой отрасли выглядит вполне логичным, как логичным выглядит курс на упрочение кормовой базы: увеличение со временем поголовья скота обязательно даст положительный результат при условии наличия надежной кормовой базы.
В этом году местные заготовили 180 тонн сена, 3 090 тонн сенажа, 5 528 тонн силоса. А в итоге получилось без малого 30 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. Так что за зимовку можно быть спокойными. Остается только добавить, что в каждой стадии заготовки кормов непременно принимал участие Тимофей Литвинчук, механизатор, сын механизатора. В недавний День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса он за достижения в труде был награжден Почетной грамотой районного Совета депутатов.
…А между тем жизнь в этом отдаленному участке района, несмотря на все испытания, идет своим чередом. Недавно вот хозяйство приобрело кормоуборочный комбайн КВК-800. Для кого-то, возможно, это рядовой факт, а для кончицких тружеников это добрый знак того, что со временем дела здесь пойдут повеселее. А почему нет? Ведь работать здесь умеют и любят.
Сергей Дорохов.
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