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Минтруда разъяснило, как гражданину проверить своё нахождение в базе не занятых в экономике

01.12.2018 — Разное | Полесская правда  
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Минтруда разъяснило, как гражданину проверить своё нахождение в базе не занятых в экономике
Граждане смогут проверить свое нахождение в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, с помощью специальной электронной услуги, которая введена в Беларуси. Предоставление таких сведений доступно с 1 декабря. Воспользоваться данной услугой гражданин может только в отношении себя лично.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ?
Первый шаг.
Получить электронную цифровую подпись или уникальный идентификатор: логин и пароль.
  1. Для получения электронной цифровой подписи гражданин обращается в республиканский удостоверяющий центр ГосСУОК (подробная информация) и проходит регистрацию на Едином портале электронных услуг согласно инструкции. Услуга платная (подробная информация по получению электронной цифровой подписи).
  2. Для получения уникального идентификатора гражданину необходимо обратиться:
  • в службу «Одно окно» и предъявить паспорт. На основании заявления формируется личный электронный кабинет гражданина и выдается уникальный идентификатор: логин и пароль;
  • в Национальный центр электронных услуг по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, пом. 200, отдел продаж и обслуживания клиентов. Режим работы: понедельник-пятница 8.00-19.00. Телефон: +375 17 229 30 00 доб. 707.
Уникальный идентификатор выдается бесплатно (подробная информация по получению уникального идентификатора).

Второй шаг.

Необходимо авторизоваться на портале: осуществить вход в личный кабинет.
Авторизация осуществляется согласно способу регистрации: с использованием уникального идентификатора либо с использованием средств электронной цифровой подписи.

Третий шаг.

После входа в личный кабинет гражданину необходимо выбрать услугу 3.33.03 «Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике» и получить ответ.

Также для получения информации о том, содержатся ли сведения о гражданине в базе данных, можно обратиться в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту Вашей регистрации посредством телефонного звонка или письменного обращения, в том числе и на адрес электронной почты комиссии. При этом для идентификации гражданина необходимо сообщить свой идентификационный номер, а также иную информацию, содержащуюся в документе, удостоверяющем личность.

По информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

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