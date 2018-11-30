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Минтруда разъяснило, как гражданину проверить своё нахождение в базе не занятых в экономике
01.12.2018 — Разное | Полесская правда
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ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ?
Первый шаг.
Получить электронную цифровую подпись или уникальный идентификатор: логин и пароль.
Уникальный идентификатор выдается бесплатно (
Второй шаг.
Необходимо авторизоваться на портале: осуществить вход в личный кабинет.
Авторизация осуществляется согласно способу регистрации: с использованием уникального идентификатора либо с использованием средств электронной цифровой подписи.
Третий шаг.
После входа в личный кабинет гражданину необходимо выбрать услугу 3.33.03 «Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике» и получить ответ.
Также для получения информации о том, содержатся ли сведения о гражданине в базе данных, можно обратиться в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту Вашей регистрации посредством телефонного звонка или письменного обращения, в том числе и на адрес электронной почты комиссии. При этом для идентификации гражданина необходимо сообщить свой идентификационный номер, а также иную информацию, содержащуюся в документе, удостоверяющем личность.
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