Минтруда разъяснило, как гражданину проверить своё нахождение в базе не занятых в экономике



Граждане смогут проверить свое нахождение в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, с помощью специальной электронной услуги, которая введена в Беларуси. Предоставление таких сведений доступно с 1 декабря. Воспользоваться данной услугой гражданин может только в отношении себя лично.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ?

Первый шаг.

Получить электронную цифровую подпись или уникальный идентификатор: логин и пароль.

Для получения электронной цифровой подписи гражданин обращается в республиканский удостоверяющий центр ГосСУОК (подробная информация) и проходит регистрацию на Едином портале электронных услуг согласно инструкции. Услуга платная ( подробная информация по получению электронной цифровой подписи). Для получения уникального идентификатора гражданину необходимо обратиться:

в службу «Одно окно» и предъявить паспорт. На основании заявления формируется личный электронный кабинет гражданина и выдается уникальный идентификатор: логин и пароль;

в Национальный центр электронных услуг по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, пом. 200, отдел продаж и обслуживания клиентов. Режим работы: понедельник-пятница 8.00-19.00. Телефон: +375 17 229 30 00 доб. 707. подробная информация по получению уникального идентификатора). Уникальный идентификатор выдается бесплатно (по получению уникального идентификатора).

Второй шаг.

Необходимо авторизоваться на портале: осуществить вход в личный кабинет.

Авторизация осуществляется согласно способу регистрации: с использованием уникального идентификатора либо с использованием средств электронной цифровой подписи.

Третий шаг.

После входа в личный кабинет гражданину необходимо выбрать услугу 3.33.03 «Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике» и получить ответ.