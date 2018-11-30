Эстонцам уступаем в 3 раза, россиянам - в 1,3. Как отличаются зарплаты в Беларуси и соседних странах

Средние зарплаты белорусов в октябре выросли до 999,7 рубля. Это значит, что до «заветной тысячи» не хватило всего 30 копеек. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как теперь выплаты белорусов выглядят на фоне других стран.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В пересчете по средневзвешенному курсу доллара за ноябрь, средняя зарплата белорусов в октябре составила 471 доллар (в сентябре — почти 455 долларов, в августе — 483 доллара, в июле — 491 доллар).

В России среднемесячная номинальная начисленная зарплата за октябрь составила 42 тысячи российских рублей или 1345 белорусских рублей. Средняя зарплата в Украине за октябрь составила 9218 гривен или 695 белорусских рублей.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане — нашего соседа по ЕАЭС — в октябре составила 164 552 тенге или 948 рублей.

В Польше зарплата составила 4921 злотых или 2788 белорусских рублей. Средние месячные доходы литовцев в третьем квартале 2018 года составили 905 евро или 2198 рублей. Это на 111 евро больше, чем за аналогичный период 2017 года. Средняя зарплата до уплаты налогов в Латвии достигла отметки в 1006 евро или 2443 рубля. В Эстонии в третьем квартале средняя зарплата до уплаты налого увеличилась по сравнению до 1291 евро (3135 рублей).

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