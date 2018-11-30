|
Эстонцам уступаем в 3 раза, россиянам - в 1,3. Как отличаются зарплаты в Беларуси и соседних странах
Средние зарплаты белорусов в октябре
В пересчете по средневзвешенному курсу доллара за ноябрь, средняя зарплата белорусов в октябре составила 471 доллар (в сентябре — почти 455 долларов, в августе — 483 доллара, в июле — 491 доллар).
В России среднемесячная номинальная начисленная зарплата за октябрь
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане — нашего соседа по ЕАЭС — в октябре
В Польше зарплата
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эстонцам уступаем в 3 раза, россиянам - в 1,3. Как отличаются зарплаты в Беларуси и соседних странах
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как теперь выплаты белорусов выглядят на фоне других стран.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)