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Как попасть на «Золотой граммофон», если денег нет, но Брежневу и Киркорова послушать хочется

01.12.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на церемонию вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая пройдет 9 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 7 декабря.


Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 3 двойных билета. Соответственно, победителей будет трое, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 6 декабря, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу, 7 декабря.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Почти неделя остается до самой масштабной музыкальной премии — «Золотой граммофон» пройдет 9 декабря в «Минск-Арене». Уже известен полный список звезд — участников концерта: кроме Валерия Меладзе, Веры Брежневой, Юлианны Карауловой и Филиппа Киркорова в декабре для вас выступят Николай Басков, Ани Лорак и другие. Кстати, продано уже более 75 процентов билетов.

Сегодня это главная музыкальная премия России, ключевое событие в области популярной музыки. «Золотой граммофон» из года в год остается одним из самых ожидаемых событий в российском шоу-бизнесе, а стать обладателем статуэтки «Русского радио» для каждого артиста означает признание и поддержку миллионов слушателей.


Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Когда: 9 декабря, 19.00.

Где: .

Сколько: от 63 рублей 30 копеек.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

С нами уже более 300 000 белорусских пользователей!

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
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1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на церемонию вручения ежегодной...
 
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