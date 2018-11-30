Как попасть на «Золотой граммофон», если денег нет, но Брежневу и Киркорова послушать хочется

1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на церемонию вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая пройдет 9 декабря в «Минск-Арене» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 7 декабря.



Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 3 двойных билета. Соответственно, победителей будет трое, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 6 декабря, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу, 7 декабря.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Почти неделя остается до самой масштабной музыкальной премии — «Золотой граммофон» пройдет 9 декабря в «Минск-Арене ». Уже известен полный список звезд — участников концерта: кроме Валерия Меладзе, Веры Брежневой, Юлианны Карауловой и Филиппа Киркорова в декабре для вас выступят Николай Басков, Ани Лорак и другие. Кстати, продано уже более 75 процентов билетов.

Сегодня это главная музыкальная премия России, ключевое событие в области популярной музыки. «Золотой граммофон» из года в год остается одним из самых ожидаемых событий в российском шоу-бизнесе, а стать обладателем статуэтки «Русского радио» для каждого артиста означает признание и поддержку миллионов слушателей.



Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.