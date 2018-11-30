В Лидском районе за один вечер под колеса автомобилей попали сразу два пешехода





Два наезда на пешеходов совершены вечером 29 ноября в Лидском районе.

В седьмом часу на улице Железнодорожной «Фольксваген» сбил 23-летнего юношу, который шел по пешеходному переходу и с правой стороны. Молодого человека поместили в хирургическое отделение.

Еще более тяжелые ранения получил пешеход на 7-м километре автодороги «Желудок-Белица» ближе к полуночи. Он с левой по ходу движения автомобиля обочины и начал пересекать проезжую часть. После наезда «Ниссана» пешехода поместили в реанимационное отделение, и личность его пока не установлена. Причина произошедшего также выясняется. Точно известно, что у светоотражающие элементы у него отсутствовали, сообщает ГАИ .