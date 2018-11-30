1 декабря — День страхового работника

1 декабря – профессиональный праздник тех, кто страхует наше имущество и жизни от непредвиденных обстоятельств. Как, например, Тамара Киреенко, которая работает в Белгосстрахе 37 лет.





Бесспорно, существуют такие профессии, которые не каждому по нраву. «Но если в душе есть тяга к этому делу, значит все получится», – считает главный бухгалтер представительства Белгосстраха по Буда-Кошелевскому району Тамара Киреенко. Работает она здесь всю свою трудовую жизнь: в страховую компанию пришла после окончания Минского финансово-экономического колледжа и осталась тут навсегда.

Постановка и ведение учета, контроль за движением имущества, составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности – эти и многие другие задачи входят в обязанности Тамары Ивановны.

– Поначалу я считала, что бухгалтер – работа легкая. Но оказалось, это совсем не так, главное – не опускать руки. Я училась у старших коллег, теперь многое черпаю от молодежи. Профессия наша не стоит на месте: если раньше использовали счеты, а записи вели в блокнотах, то сегодня все задачи решаются с помощью компьютера, – отмечает женщина.

У Тамары Ивановны крепкая и дружная семья. Именно ее и считает она главным смыслом жизни. Помимо работы, наша героиня любит рукодельничать, занимается садом, огородом, а еще проводит свободное время с любимыми внуками. Мы убеждены, что такие черты характера, как упорство, усидчивость, скрупулезность, настойчивость и внимательность, помогли этой замечательной женщине стать хорошим специалистом и мудрой хранительницей семейного очага.

Григорий УСОВИЧ.

Фото автора.