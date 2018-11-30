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В сказки про «российский крест» хочется верить, про «чистые тротуары» — нет

01.12.2018 09:00 — Разное | Партизан  
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Беларусь, как и Россия, очень напоминает феодальное государство. Во главе — король. Министры — герцоги. Их заместители — бароны. Пропагандисты — придворные постельники, хранители спальни. Так вот, о последних…

В сказки про «российский крест» хочется верить, про «чистые тротуары» — нет
Накануне я посмотрел два интервью: с Никитой Михалковым и Геннадием Давыдько. Оба — махровые пропагандисты, оба — приближенные к первым лицам, оба — максимально лояльны, оба — пытаются играть с общественным мнением, подстраиваться, изворачиваться и т.д. Но между ними — пропасть, пишет belsat.eu. Почему?

«Мне предложили — я согласился. А тебе?.. Ну вот»

Хотя Михалков сейчас и кажется комичным разбалованным старцем с блестящими кольцами и с кабинетом, обвешанным иконами и Андреевским флагом, но это все-таки глыба. Ведь Михалков — это не только лицо, но и история семьи, и творческое наследие, созданное в лучшие годы: «Свой среди чужих …», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник»…

Через сто лет, очень вероятно, в «Википедии» останется все это, а вот о дружбе с Путиным и «БесогонТВ» — только два-три стыдливых предложения. Ведь Кнута Гамсуна, например, мы знаем не по его теплым отношениям с Геббельсом, которому классик подарил свою Нобелевскую премию, а по «Голоду», «Виктории», «Господам» и т.д.

Михалков исправно изворачивается в ответ на любой вопрос: о друзьях-геев («А я обязан это знать?»), О нарушении Правил дорожного движения («Кто тебе сказал, что я был за рулем?»), о космических бюджетах провальных фильмов ( «это гениальное кино, его еще оценят!»), даже о мигалках на автомобиле: «Так мигалки…» – «Мне предложили – я согласился. А тебе предлагали?» – «Нет ». – «Ну вот!»

Хамские ответы, улыбка, уверенность в своей гениальности и миссии, раскрепощенность — это подкупает. Ты видишь актера, аморального циничного киногероя, а не реального человека. Ну как можно сердиться на того, кто талантливо играет свою роль?


Геннадий Давыдько. Фото tut.by

«Не стыдно», «не жалею», «сохранить мир и спокойствие»

С Давыдько – все наоборот. Нет легенд, творческого бэкграунда, перстней, кабинета с иконами… Все ответы — предсказуемы: «не стыдно», «не жалею», «сохранить мир и спокойствие», «это идеология». Он даже не пытается спорить с ведущими, задавать вопросы в ответ, запутывать, смеяться. Такое же интервью могло произойти и 10 лет назад, и через 10 лет, с прошлым или современным руководителем БТ …

Почему так? У Давыдько просто нет стиля — он стерильный. Немало идеологии — даже фантазийно-наивной, как у Михалкова. В конце концов, нет нужды «обернуть кого-то в свою веру». Михалков работает как «ловец душ». Давыдько — как политинформатор, и во время его лекции принято смотреть цветные сны на задних рядах. Михалков верит в миф, который создает, а вот Давыдько…


А во что ему верить? В «самое чистое место на глобусе»? В то, что латыши живут хуже белорусов? В Фрау А. с весны 2017-го? В дом в Дроздах?.. Так себе религия. Умирать за это точно никто не пойдет. За «Берендеево царство» Михалкова со святыми, царями, «российским крестом» — пойдут, там есть эмоциональная зацепка, огонек. За легенду БТ о «чистые тротуары» — нет.

«Все сложно, знаю, но у нашей страны издревле своя миссия…»

Обидно… Иногда же хочется поверить именно белорусской пропаганде. Пусть бы возглавлял БТ такой себе кот-баюн, подпоясанный слуцким поясом, с сарматскими портретами и иконами старобелорусской школы на стенах кабинета, с большим камином, рыцарскими доспехами по углам. Такой вот белорусский Михалков.

Дед мог бы говорить: «Все сложно, знаю, но у нашей страны издревле есть миссию…» — ну, как-то так. И в его сказку захотелось бы поверить. А в сказку Давыдько — нет. Да и надоело уже: каждый вечер одно и то же самое.



 
 
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Беларусь, как и Россия, очень напоминает феодальное государство. Во главе — король. Министры — герцоги. Их заместители — бароны. Пропагандисты — придворные...
 
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