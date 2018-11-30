Канцлер Германии Ангела Меркель полетела на саммит G20 в Буэнос-Айресе обычным рейсом

По информации BBC, в Кельне Меркель собиралась пересесть на резервный самолет, но это сделать не удалось из-за трудностей с согласованием графиков движения других правительственных самолетов. В пятницу утром канцлер Германии и ее делегация вылетели в Мадрид, где пересели на обычный рейсовый самолет до Буэнос-Айреса.





Пассажиры рейсового самолета засняли летевшую с ними Ангелу Меркель.









Cаммит G20 проходит в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. В ходе мероприятия была запланирована встреча президентов России и США, однако 29 ноября Дональд Трамп отменил переговоры из-за инцидента в Керченском проливе.



