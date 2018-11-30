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Умер Джордж Буш-старший

01.12.2018 08:33 — Разное | Партизан  
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В возрасте 94 лет умер бывший президент США Джордж Буш-старший. Об этом сообщает ВВС.

Умер Джордж Буш-старший
Его жена Барбара Пирс умерла ранее в этом году. Его старший сын - Джордж Буш-младший - был 43-м президентом США, другой сын - Джеб Буш - занимал пост губернатора Флориды.

Буш-старший родился 12 июня 1924 года в Милтоне (штат Массачусетс). Его отец - Прескотт Буш, банкир, в 1952-1963 годах сенатор Конгресса США от Республиканской партии (РП).

В 1942 году после окончания Академии Филлипса (элитная частная школа в Андовере) он пошел добровольцем в морскую авиацию. Окончив 10-месячные курсы, служил на авианосце San Jacinto, пилотировал торпедоносец-бомбардировщик Avenger (был самым молодым морским летчиком в то время). Участвовал в боевых операциях в Японии и на Филиппинах. В 1945 году демобилизовался в чине младшего лейтенанта. За службу в авиации был награжден крестом и медалями.

После демобилизации поступил на экономический факультет Йельского университета.

Окончив его в 1948 году, он переехал в Западный Техас, где занялся нефтяным бизнесом. В 1950 году основал нефтегазовую компанию Bush-Overbey Company. В 1953 году стал соучредителем и руководителем компании Zapata Petroleum Corporation, в которую вошла Bush-Overbey. В 1954-1964 годах был президентом Zapata Offshore Company, а в 1964-1966 годах возглавлял совет директоров этой компании. К 40 годам стал миллионером.

Политическую карьеру начал в 1958 году с участия в работе организаций РП в Техасе. В 1963-1964 годах возглавлял РП штата Техас. В 1964 году выставил свою кандидатуру в сенат США, но потерпел поражение. В 1964 и 1968 годах был делегатом на национальном съезде РП.

В 1967-1971 годах - член палаты представителей Конгресса США 90-го и 91-го созывов, член бюджетного комитета.

В 1971-1973 годах был постоянным представителем США при ООН.

В 1973-1974 годах возглавлял Национальный комитет (руководящий орган) Республиканской партии.

В 1976 году стал директором ЦРУ, которое переживало тогда череду разоблачений, и Бушу было доверено восстановить репутацию управления.

В 1977 году он возвратился в Хьюстон, где стал председателем исполнительного комитета международного банка и директором Совета по международным отношениям, а также преподавал в Школе бизнеса Джоан при Университете Райс.

В 1980 году он баллотировался на президентских выборах, но проиграл праймериз Рональду Рейгану. Однако на съезде Республиканской партии Рейган выбрал его кандидатом в вице-президенты. В 1980 и 1985 годах они дважды выигрывали выборы, таким образом Буш занимал кресло вице-президента США с 1981 по 1989 году (два президентских срока Рейгана).

В ноябре 1988 года Буш вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны и выиграл выборы (получил 53,4% голосов против 45,6% у демократа Майкла Дукакиса). 20 января 1989 года Джордж Буш официально вступил в должность, сменив Рональда Рейгана. Он стал первым с 1836 года вице-президентом, возглавлявшим Белый дом в результате победы на выборах.

Как считают его биографы, Буш следовал рейгановским политическим курсом, хотя был менее консервативен и радикален по своим взглядам, чем его предшественник.

В период его президентства произошел распад Варшавского договора и СЭВ, крушение Берлинской стены и распад СССР. В 1989 году он отдал приказ о военном вторжении в Панаму, а в 1991 году, когда Ирак отказался вывести войска из оккупированного Кувейта, санкционировал военную операцию "Буря в пустыне". Провел семь встреч на высшем уровне с руководителями СССР и России – Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным, результатом которых стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2). Несмотря на успехи во внешней политике, экономическая рецессия и повышение налогов привели к падению его популярности. В ноябре 1992 года он проиграл президентские выборы демократу Биллу Клинтону.

Покинув пост главы государства, был адъюнкт-профессором Университета Райса, членом Трехсторонней комиссии (международная организация, объединяющая крупнейших политических деятелей, бизнесменов) и Совета по международным отношениям, в 1998-2003 годах - старшим советником в консультативной комиссии крупного инвестиционного фонда Carlyle Group, в 2005 году - специальным посланником ООН по вопросам последствий землетрясения в Южной Азии.

Из-за болезни Паркинсона экс-президент США был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

Имя Джорджа Буша - старшего носят международный аэропорт в Хьюстоне и авианосец ВМФ США.

 
 
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В возрасте 94 лет умер бывший президент США Джордж Буш-старший. Об этом сообщает ВВС.
 
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