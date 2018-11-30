У известного ученого-физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова случился инсульт

«Минск-Новости» со ссылкой на ТАСС, его госпитализировали в одну из московских больниц. Как сообщает корреспондент агентствасо ссылкой на ТАСС, его госпитализировали в одну из московских больниц.





По предварительным прогнозам, жизнь ученого удастся спасти. Отмечается, что у него внезапно повысилось давление. В больнице поставили капельницу, после чего его состояние стабилизировалось.









Справочно





Жорес Алферов родом из Беларуси, родился в в родом из Беларуси, родился в Витебске . Он является единственным здравствующим российским лауреатом Нобелевской премии, которой он был удостоен в 2000 году за труд «Полупроводниковые гетероструктуры». В списке его наград — звание «Почетный гражданин Минска», которое присвоено ему в 2002 году.



