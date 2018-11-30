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У известного ученого-физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова случился инсульт
Известно, что ему резко стало плохо, после чего сразу же вызвали скорую.
Как сообщает корреспондент агентства
По предварительным прогнозам, жизнь ученого удастся спасти. Отмечается, что у него внезапно повысилось давление. В больнице поставили капельницу, после чего его состояние стабилизировалось.
Справочно
Жорес Алферов родом из Беларуси, родился в Витебске. Он является единственным здравствующим российским лауреатом Нобелевской премии, которой он был удостоен в 2000 году за труд «Полупроводниковые гетероструктуры». В списке его наград — звание «Почетный гражданин Минска», которое присвоено ему в 2002 году.
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Известно, что ему резко стало плохо, после чего сразу же вызвали скорую.
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