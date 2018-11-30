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У известного ученого-физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова случился инсульт

01.12.2018 08:33 — Разное | Партизан  
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Известно, что ему резко стало плохо, после чего сразу же вызвали скорую.

Как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на ТАСС, его госпитализировали в одну из московских больниц.

По предварительным прогнозам, жизнь ученого удастся спасти. Отмечается, что у него внезапно повысилось давление. В больнице поставили капельницу, после чего его состояние стабилизировалось.


Справочно

Жорес Алферов родом из Беларуси, родился в Витебске. Он является единственным здравствующим российским лауреатом Нобелевской премии, которой он был удостоен в 2000 году за труд «Полупроводниковые гетероструктуры». В списке его наград — звание «Почетный гражданин Минска», которое присвоено ему в 2002 году.


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Известно, что ему резко стало плохо, после чего сразу же вызвали скорую.
 
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