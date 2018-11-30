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Обозреватель "ПБ" не смог объяснить 2-е место в спринте на Кубке ИБУ натурализованной россиянки Ирины Кручинкиной

01.12.2018 08:29 — Разное | Партизан  
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Зацепиться за какой-либо аргумент в ее пользу нет никаких шансов.

Посредственная стрелковая статистика на уровне Надежды Писаревой, за душой лишь юниорские Кубки ИБУ, ни одного взрослого международного турнира, 24-й внутрироссийский рейтинг по итогам прошлого сезона. 

Удивительно, что при такой непростой ветровой обстановке Ирине удалось пройти два рубежа чисто. И еще удивительно, что Кручинкина показала в спринте второй лыжный ход среди 83 участниц, пройдя 7,5 км в одни ноги с известной немкой Надин Хорхлер. 


Но на этом стоит пока притушить проклюнувшиеся восторги и понаблюдать за Ириной в антураже Кубка мира. Свое право стартовать в Поклюке она доказала железно, с такими показателями спортсменка вполне способна заезжать на 7,5 км в очковую зону (топ-40). Но пока это среднеевропейский уровень, ведь даже нынешний серебряный результат Ирины — 23.52,0 — более двух минут проигрывает показателю польки Магдалены Гвиздонь (21.48,8), выигравшей спринт Кубка ИБУ, проходивший в ноябре 2015 года на той же трассе в Идре, пишет Прессбол.



 
 
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