Посредственная стрелковая статистика на уровне Надежды Писаревой, за душой лишь юниорские Кубки ИБУ, ни одного взрослого международного турнира, 24-й внутрироссийский рейтинг по итогам прошлого сезона.





Удивительно, что при такой непростой ветровой обстановке Ирине удалось пройти два рубежа чисто. И еще удивительно, что Кручинкина показала в спринте второй лыжный ход среди 83 участниц, пройдя 7,5 км в одни ноги с известной немкой Надин Хорхлер.









пишет Прессбол. Но на этом стоит пока притушить проклюнувшиеся восторги и понаблюдать за Ириной в антураже Кубка мира. Свое право стартовать в Поклюке она доказала железно, с такими показателями спортсменка вполне способна заезжать на 7,5 км в очковую зону (топ-40). Но пока это среднеевропейский уровень, ведь даже нынешний серебряный результат Ирины — 23.52,0 — более двух минут проигрывает показателю польки Магдалены Гвиздонь (21.48,8), выигравшей спринт Кубка ИБУ, проходивший в ноябре 2015 года на той же трассе в Идре,Прессбол.







