«Жалоб на условия содержания нет». Арестованных украинских моряков посетили в «Лефортово»









Дождя и член ОНК Москвы Когершын Сагиева посетила военных в «Лефортово» и рассказывает об их состоянии и условиях содержания. Корреспонденти член ОНК Москвыа посетила военных в «Лефортово» и рассказывает об их состоянии и условиях содержания.





Моряки сейчас находятся в карантинных камерах на одиночном содержании. Это временные помещения, куда размещают обвиняемых/подозреваемых для проверки документов и состояния их здоровья на период 7-10 дней.









Арестанты живут в стандартных условиях — это камеры полтора на два метра, железные кровати, матрацы, шерстяные одеяла, стены покрашенные зеленой краской; позже их переведут в камеры с соседями, где будут холодильники и, возможно, телевизоры.





Украинцы рассказали, что чувствуют себя нормально. Утром ели гречневую кашу, час провели на прогулке в тюремном дворике, после обеда им принесут книги.





«Выдали зубную щетку, пасту, полотенце, обеспечили местом для сна, постельными принадлежностями. Жалоб на условия содержания нет», — сказал членам ОНК один из моряков Роман Мокряк.





«Все прибывшие были переодеты в тюремную одежду, так как находиться в военной форме другого государства в „Лефортово“ запрещено», — объяснили в изоляторе.









Задержанные переживают, что остались без связи с родственниками. Они попросили правозащитников передать, что на каждого из них заведен рублевый счет — туда можно переводить деньги, чтобы моряки могли покупать продукты в ларьке, почтовые конверты с марками и писать письма.



