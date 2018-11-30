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«Жалоб на условия содержания нет». Арестованных украинских моряков посетили в «Лефортово»
Украинских моряков, арестованных в Крыму после перестрелки в Черном море, доставили в Москву: 21 арестант заключен в СИЗО «Лефортово», трое раненых находятся в больнице «Матросской тишины».
Корреспондент
Моряки сейчас находятся в карантинных камерах на одиночном содержании. Это временные помещения, куда размещают обвиняемых/подозреваемых для проверки документов и состояния их здоровья на период 7-10 дней.
Арестанты живут в стандартных условиях — это камеры полтора на два метра, железные кровати, матрацы, шерстяные одеяла, стены покрашенные зеленой краской; позже их переведут в камеры с соседями, где будут холодильники и, возможно, телевизоры.
Украинцы рассказали, что чувствуют себя нормально. Утром ели гречневую кашу, час провели на прогулке в тюремном дворике, после обеда им принесут книги.
«Выдали зубную щетку, пасту, полотенце, обеспечили местом для сна, постельными принадлежностями. Жалоб на условия содержания нет», — сказал членам ОНК один из моряков Роман Мокряк.
«Все прибывшие были переодеты в тюремную одежду, так как находиться в военной форме другого государства в „Лефортово“ запрещено», — объяснили в изоляторе.
Задержанные переживают, что остались без связи с родственниками. Они попросили правозащитников передать, что на каждого из них заведен рублевый счет — туда можно переводить деньги, чтобы моряки могли покупать продукты в ларьке, почтовые конверты с марками и писать письма.
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Украинских моряков, арестованных в Крыму после перестрелки в Черном море, доставили в Москву: 21 арестант заключен в СИЗО «Лефортово», трое раненых находятся в...
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