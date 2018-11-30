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«Жалоб на условия содержания нет». Арестованных украинских моряков посетили в «Лефортово»

01.12.2018 08:22 — Разное | Партизан  
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Украинских моряков, арестованных в Крыму после перестрелки в Черном море, доставили в Москву: 21 арестант заключен в СИЗО «Лефортово», трое раненых находятся в больнице «Матросской тишины».



Корреспондент Дождя и член ОНК Москвы Когершын Сагиева посетила военных в «Лефортово» и рассказывает об их состоянии и условиях содержания.

Моряки сейчас находятся в карантинных камерах на одиночном содержании. Это временные помещения, куда размещают обвиняемых/подозреваемых для проверки документов и состояния их здоровья на период 7-10 дней.


Арестанты живут в стандартных условиях — это камеры полтора на два метра, железные кровати, матрацы, шерстяные одеяла, стены покрашенные зеленой краской; позже их переведут в камеры с соседями, где будут холодильники и, возможно, телевизоры.

Украинцы рассказали, что чувствуют себя нормально. Утром ели гречневую кашу, час провели на прогулке в тюремном дворике, после обеда им принесут книги.

«Выдали зубную щетку, пасту, полотенце, обеспечили местом для сна, постельными принадлежностями. Жалоб на условия содержания нет», — сказал членам ОНК один из моряков Роман Мокряк.

«Все прибывшие были переодеты  в тюремную одежду, так как находиться в военной форме другого государства в „Лефортово“ запрещено», — объяснили в изоляторе.


Задержанные переживают, что остались без связи с родственниками. Они попросили правозащитников передать, что на каждого из них заведен рублевый счет — туда можно переводить деньги, чтобы моряки могли покупать продукты в ларьке, почтовые конверты с марками и писать письма.


 
 
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Украинских моряков, арестованных в Крыму после перестрелки в Черном море, доставили в Москву: 21 арестант заключен в СИЗО «Лефортово», трое раненых находятся в...
 
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