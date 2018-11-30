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Порошенко попросил Трампа лично передать Путину сообщение: видео

01.12.2018 08:17 — Разное | Партизан  
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Президент Украины Петр Порошенко попросил президента США Дональда Трампа лично передать президенту РФ Владимиру Путину сообщение от него.


"Просто убирайтесь из Украины" - такое сообщение президент передал российскому лидеру

"Пожалуйста, убирайтесь из Украины, мистер Путин", - сказал Порошенко в интервью телеканалу NBC.

Путин и Трамп встретятся на саммите G20 в Аргентине 30 ноября - 1 декабря, но двухстронняя встреча может сорваться - Трамп сказал, что ему не нравится агрессия и он думает над тем, чтобы отменить встречу. 

Американский конгрессмен Брайан Фицпатрик ранее призвал Трампа привлечь Путина к ответственности на саммите G20 из-за российской агрессии в Керченском проливе. 


Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены шестеро моряков. Их с кораблями забрали в Керчь.


 
 
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Президент Украины Петр Порошенко попросил президента США Дональда Трампа лично передать президенту РФ Владимиру Путину сообщение от него.
 
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