Порошенко попросил Трампа лично передать Путину сообщение: видео





"Просто убирайтесь из Украины" - такое сообщение президент передал российскому лидеру





"Пожалуйста, убирайтесь из Украины, мистер Путин", - сказал Порошенко в интервью телеканалу NBC.





Путин и Трамп встретятся на саммите G20 в Аргентине 30 ноября - 1 декабря, но двухстронняя встреча может сорваться - Трамп сказал, что ему не нравится агрессия и он думает над тем, чтобы отменить встречу.





Американский конгрессмен Брайан Фицпатрик ранее призвал Трампа привлечь Путина к ответственности на саммите G20 из-за российской агрессии в Керченском проливе.









Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены шестеро моряков. Их с кораблями забрали в Керчь.



