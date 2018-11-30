ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банк выяснил, где живут самые богатые белорусские вкладчики

01.12.2018 08:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Самые богатые рублевые вкладчики — в Витебской области, долларовые — в Брестской. Альфа-Банк (Беларусь) составил для FINANCE.TUT.BY рейтинг самых «запасливых» регионов, проанализировав большой объем обезличенных данных.

 


Разумеется, картинка по другим банкам может отличаться, однако, тенденции будут схожими.


Средний депозит — 8 тысяч рублей, максимальный — свыше миллиона

На депозите в национальной валюте белорусы обычно хранят свыше 8 тысяч рублей. Больше всего — в Витебской области, где средний размер вклада превышает 10,8 тысячи рублей. И это намного больше, чем в других регионах и даже Минске.

На втором месте находится Брестская область с 8,8 тысячи рублей на вкладчика, немногим отстает столичный регион с 8,6 тысячи Жители Могилевской области приумножают по 8,2 тысячи рублей, а Гомельского региона и Минска — по 7,7 тысячи

Меньше всего вкладывают в Гродненской области — по 6,7 тысячи рублей.

Максимальные суммы депозитов в белорусских рублях превышают миллион рублей. Но таких вкладчиков, как правило, немного.

В долларах вкладывают больше, чем в рублях

Средние суммы долларовых вкладов вдвое выше рублевых аналогов. Лидером выступает Брестская область, где в банк кладут по $ 9,6 тысячи Второе место занимает Витебская область ($ 8,3 тысячи), третье — Гомельская ($ 8,1 тысячи).

В Минске средний размер вклада составляет около $ 8 тысячи, в Гродненской области немногим меньше — $ 7,95 тысячи В столичном регионе вкладывают по $ 7 тысяч, в Могилевской области — по $ 6,7 тысячи.

Что касается депозитов-рекордсменов, то они превышают $ 200 тысяч И это заметно ниже, чем в случае с максимальными вкладами в белорусских рублях.

Евро любят в Гродно, российские рубли — в Могилеве

Куда меньше белорусы вкладывают в европейскую валюту — в среднем по 3750 евро. Больше всего ей доверяют в Гродненской области, где на вкладчика приходится около 7 тысяч евро. В Витебской области на депозите держат по 4,9 тысячи евро, а в Гомельской — по 3,4 тысячи

По суммам вкладов в российских рублях лидирует Могилевская область. Средний размер депозита в регионе составляет 385 тысяч рублей. В Минской области обычно хранят по 374 тысячи российских рублей, а в Гомельской — по 224 тысячи.

Кроме того, в банке отметили еще один тренд: резкий рост онлайн-депозитов. Все больше белорусов предпочитают открывать депозиты из дома, переводя деньги с карточки через интернет-банк или мобильное приложение. «Ставки в рублях сейчас достаточно высоки, при этом действуют удобные сроки. Например, чтобы получить максимальную для рынка ставку 12,5% годовых, можно открыть депозит на 12−14 месяцев, а не „замораживать“ деньги на долгие годы», — объясняют в Альфа-Банке интерес к рублевым депозитам.


 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самые богатые рублевые вкладчики — в Витебской области, долларовые — в Брестской. Альфа-Банк (Беларусь) составил для FINANCE.TUT.BY рейтинг самых «запасливых» регионов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
45-летняя «Барби» стала девушкой года по версии словацкого Playboy
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.12.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика