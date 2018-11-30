Банк выяснил, где живут самые богатые белорусские вкладчики









Разумеется, картинка по другим банкам может отличаться, однако, тенденции будут схожими.









Средний депозит — 8 тысяч рублей, максимальный — свыше миллиона





На депозите в национальной валюте белорусы обычно хранят свыше 8 тысяч рублей. Больше всего — в Витебской области, где средний размер вклада превышает 10,8 тысячи рублей. И это намного больше, чем в других регионах и даже Минске.





На втором месте находится Брестская область с 8,8 тысячи рублей на вкладчика, немногим отстает столичный регион с 8,6 тысячи Жители Могилевской области приумножают по 8,2 тысячи рублей, а Гомельского региона и Минска — по 7,7 тысячи





Меньше всего вкладывают в Гродненской области — по 6,7 тысячи рублей.





Максимальные суммы депозитов в белорусских рублях превышают миллион рублей. Но таких вкладчиков, как правило, немного.





В долларах вкладывают больше, чем в рублях





Средние суммы долларовых вкладов вдвое выше рублевых аналогов. Лидером выступает Брестская область, где в банк кладут по $ 9,6 тысячи Второе место занимает Витебская область ($ 8,3 тысячи), третье — Гомельская ($ 8,1 тысячи).





В Минске средний размер вклада составляет около $ 8 тысячи, в Гродненской области немногим меньше — $ 7,95 тысячи В столичном регионе вкладывают по $ 7 тысяч, в Могилевской области — по $ 6,7 тысячи.





Что касается депозитов-рекордсменов, то они превышают $ 200 тысяч И это заметно ниже, чем в случае с максимальными вкладами в белорусских рублях.





Евро любят в Гродно, российские рубли — в Могилеве





Куда меньше белорусы вкладывают в европейскую валюту — в среднем по 3750 евро. Больше всего ей доверяют в Гродненской области, где на вкладчика приходится около 7 тысяч евро. В Витебской области на депозите держат по 4,9 тысячи евро, а в Гомельской — по 3,4 тысячи





По суммам вкладов в российских рублях лидирует Могилевская область. Средний размер депозита в регионе составляет 385 тысяч рублей. В Минской области обычно хранят по 374 тысячи российских рублей, а в Гомельской — по 224 тысячи.





Кроме того, в банке отметили еще один тренд: резкий рост онлайн-депозитов. Все больше белорусов предпочитают открывать депозиты из дома, переводя деньги с карточки через интернет-банк или мобильное приложение. «Ставки в рублях сейчас достаточно высоки, при этом действуют удобные сроки. Например, чтобы получить максимальную для рынка ставку 12,5% годовых, можно открыть депозит на 12−14 месяцев, а не „замораживать“ деньги на долгие годы», — объясняют в Альфа-Банке интерес к рублевым депозитам.



