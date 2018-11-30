Узкие полосы и кривые дороги: необычные способы сделать дороги безопасными на примере Норвегии

Причина низкой смертности от ДТП в Европе связана с устройством дорог и ответственности за это разработчиков. Так считает российский блогер, путешественник и фотограф Илья Варламов . Он внимательно присмотрелся к дорогам Норвегии и поделился любопытными наблюдениями.





В западных странах сегодня принята концепция нулевой терпимости к смертям. После каждой аварии с пострадавшими там проводится расследование, а первостепенную ответственность несет государство. Даже если все сделано по стандартам, то все равно можно лишиться должности или свободы: ты специалист, поэтому должен был предвидеть опасные участки и обезопасить их. Стандарты задают рамки допустимого, а конкретное решение всегда принимает разработчик.

К примеру, в Норвегии, по данным ВОЗ , на 100 000 жителей в автокатастрофах погибает 3,8 человека.

Искривление траектории

Если вам приходится знаками и плакатами просить водителей снизить скорость, то ваша улица или дорога сделана неправильно. Глупо делать прямую как стрелку огромную дорогу, а потом ждать, что люди будут чинно ехать там со скоростью 20 км/ч. Окружающие условия должны убивать саму мысль ехать быстро — для этого на улицах в жилых зонах и во дворах делают шиканы (тесно извивающиеся повороты).





Сделать такое можно за счет парковки в шахматном порядке, кадок с растениями, клумб или даже велопарковок — решение можно найти при любом бюджете.





Изменение уровня

Мы привыкли к делению улицы на тротуар и проезжую часть — такое зонирование часто усыпляет внимание водителей. Поэтому приподнятые до уровня тротуара переходы или целые перекрестки хорошо успокаивают трафик: водители чувствуют себя не так комфортно и ездят более аккуратно.





Приподнятые переходы выступают в роли лежачих полицейских, а заодно сохраняют ноги людей сухими: вода просто стекает с них.





Изменение покрытия

В головах наших людей глубоко укоренилось равенство в «асфальт = дорога». Это плохо, потому что улица и дорога — разные вещи. Голландцы очень любят на улицах в жилой зоне все мостить кирпичом и брусчаткой, чтобы водители на интуитивном уровне понимали, что здесь нужно ехать аккуратнее. В Норвегии тоже так умеют.





Если мостить всю улицу нет возможности, то можно замостить хотя бы переходы. При том обратите внимание, что участки перед переходом выложены рельефной брусчаткой, а на самом переходе уже ровная плитка — водитель инстинктивно притормозит, а инвалид без проблем самостоятельно переедет улицу на кресле.





Краска

Это подвид способа изменения покрытия, но он не менее эффективен. В Норвегии тоже есть подобное.





Смена приоритета

Можно улучшать улицу не только дизайном, но и буквой закона! Например, делая на улицах главными велосипедистов. Метод хорошо работает как в южных городах Германии, так и в скверном климате Норвегии, но лучше все же менять приоритет на дороге наряду с искривлением траектории движения и другими средствами.





Поочередный проезд

Такое вы наверняка уже видели в своем городе, но только во дворах: одна машина пропускает другую для разъезда. Это не только экономит место на улице, но еще и повышает безопасность. Такие разъезды обычно делают у пешеходных переходов или напротив школ в жилой зоне. Есть риск поцарапать машину, но пусть лучше это будет железо, чем чья-то жизнь.





Узкие полосы

Ехать по широкой полосе быстро, комфортно и безопасно, ведь есть буфер для маневра — именно так считает наш мозг. При этом скорость повышает риск аварии и снижает шансы пешехода или велосипедиста выжить при столкновении с машиной. Чтобы побороть желание ехать со скоростью выше разрешенной, полосы движения делают узкими: чем меньше должна быть скорость, тем уже будет полоса. В городских условиях ширины улицы может не хватать для всех участников движения, поэтому узкие полосы позволяют добавить еще один ряд, велополосу или автобусную полосу. Тут хорошо видно, что норвежцы делают полосы ровно такой ширины, которую требуют габариты машин и автобусов.





Визуальная чистота

Наше внимание ограничено: за определенный промежуток времени мы можем заметить ограниченное число деталей. Это критически важный момент в случае езды на автомобиле: на скорости времени на реакцию и торможение крайне мало. Поэтому важно убирать яркие вывески, экраны и другие отвлекающие элементы в зоне школ и переходов. Убирать нужно даже знаки — оставлять лишь самые важные и не пытаться сделать заметным переход, а акцентировать внимание на человеке. Просто сравните это с любым пешеходным переходом «по ГОСТу» в вашем городе:



