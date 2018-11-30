По статистике стоимость продуктов, которые граждане получили со своих приусадебных участков, составляет около 5 процентов от всех ресурсов семей. Но при этом белорусы с ранней весны до поздней осени упорно штурмуют свои дачные участки. FINANCE.TUT.BY запустил конкурс «Мой (не)бюджетный участок» для увлеченных садоводов-огородников : расскажите, сколько потратили за этот сезон на своей даче и сколько «заработали». За самую интересную историю полагается денежный приз! Письма принимаем до 15 декабря, а в середине января 2019 года объявим победителя.



Фото автора конкурсной истории.

«Если на витрине осталось мало пачек, значит — семена хорошие, надо брать»

Начнем с рассказа семьи Жучковых из Могилева: Андрей (32 года) и Оксана (31 год), сын Марк 5 лет.

— Ни капли ни огородники, совсем не садовники, а муж корову вживую увидел впервые в 20 лет, — так начали они свою историю. Участок получили как нуждающиеся в 2013 году. Выбрали тот, что ближе к дому, чтобы минимум времени и денег на дорогу тратить.

Туда-назад от квартиры до огорода — 12 км. За сезон вышло около 90 поездок, а это приблизительно 1080 км — 216 л топлива — 170 рублей.



Фото автора конкурсной истории.

До этого года, все вопросы связанные с огородом решали родители. Но осознание скорого переезда в новый дом, заставило нас самих в этом разобраться…

Порой мне казалось, что моя голова просто лопнет от такого количества информации. Что, когда и куда сажать? Какие сорта выбрать? Чем подкармливать? Как обрезать? Сотни, сотни вопросов. Представьте, что вам нужно провести сотни разноплановых хирургических операций, а вы, на секундочку, даже не медик! Приблизительно так мы себя и чувствовали.

Семена выбирали по принципу: на витрине меньше пачек осталось — значит, люди брали и мы берем! Закупка на сезон была следующая:

1.Томаты — 10 уп. — 13 руб.

2. Огурцы — 2 уп. — 2 руб.

3. Перец — 1 шт. — 2 руб.

4. Лук-севок — 1 шт. — 2 руб.

5. Чеснок — 0.5 кг — 1.5 руб.

6. Морковь — 3 уп. — 2 руб.

7. Зелень (укроп, петрушка, базилик, салат) — 5 уп. — 4 руб.

8. Клубника сортовая — 15 кустов — 35 руб.

9. Картофель — 1 ведро — 4 руб.

10. Саженцы:

Черешня — 2 шт. — 40 руб.

Абрикос — 2 шт. — 40 руб.

Жимолость — 2 куста — 25 руб.

Голубика — 2 куста — 25 руб.

11. Грибы — 3 уп. — 10 руб.

Были еще растраты на грунт и стаканчики для рассады — 30 руб.



Фото автора конкурсной истории.

Уверена, опытные огородники тратят куда больше средств на всякого рода удобрения и подкормки. Мы же обошлись минимумом, потому что ничего в этом не понимали. Приобрели минимальный набор: от фитофторы, для завязи, от вредителей, побелка, садовый вар — 30 руб.

Интернет стал нашим спасением. Наверное, с Яндекс-Алисой так много еще ни кто не общался. Пользовались и советами бывалых дачников на форумах и в соцсетях. Так выбрали секатор для обрезки деревьев — 25 руб. и спанбонд ля укрытия по осени — 10 руб.

Итого: около 330 рублей.

В растраты еще нужно учесть полив и электроэнергию.



Фото автора конкурсной истории.

Если ты вкладываешь душу, то отдача будет обязательно! С большим трепетом и азартом вспоминали и подсчитывали наш урожай за этот сезон:

Томаты — 40 кг (2.5−3 руб/кг) — 110 руб. Огурцы — 10 кг (60−80 коп.) — 7 руб. Перец — 20 кг (3−4 руб./кг) — 70 руб. Лук — 20 кг (80−90 коп.) — 17 руб. Чеснок — 10 кг (3−4 руб./кг) — 35 руб. Морковь — 5 кг (70−80 коп.) — 4 руб. Салат — 1 кг (15 руб./кг) — 15 руб. Зелень — 2 кг (2−3 руб./100 г) — 50 руб. Клубника — 25 кг (3.5−4 руб./кг) — 95 руб. Картофель — 30 кг (60−80 коп.) — 21 руб. Смородина — 7.5 кг (2 руб./кг) — 15 руб. Слива абрикосовая — 8 кг (3.5−4 руб./кг) — 30 руб. Малина — 6 кг (5.5−6 руб./кг) — 35 руб.

Итого: чуть больше 500 рублей.



Фото автора конкурсной истории.

Напоминаем: письма с историями и фото ждем до 15 декабря, а в середине января 2019 года объявим победителя. Подробные условия конкурса — читайте здесь .