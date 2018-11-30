ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мой (не)бюджетный участок: "Потратили весной 300 рублей, а урожая собрали на 500"

01.12.2018 09:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По статистике стоимость продуктов, которые граждане получили со своих приусадебных участков, составляет около 5 процентов от всех ресурсов семей. Но при этом белорусы с ранней весны до поздней осени упорно штурмуют свои дачные участки. FINANCE.TUT.BY запустил конкурс «Мой (не)бюджетный участок» для увлеченных садоводов-огородников: расскажите, сколько потратили за этот сезон на своей даче и сколько «заработали». За самую интересную историю полагается денежный приз! Письма принимаем до 15 декабря, а в середине января 2019 года объявим победителя.


Фото автора конкурсной истории.

«Если на витрине осталось мало пачек, значит — семена хорошие, надо брать»

Начнем с рассказа семьи Жучковых из Могилева: Андрей (32 года) и Оксана (31 год), сын Марк 5 лет.

 — Ни капли ни огородники, совсем не садовники, а муж корову вживую увидел впервые в 20 лет, — так начали они свою историю. Участок получили как нуждающиеся в 2013 году. Выбрали тот, что ближе к дому, чтобы минимум времени и денег на дорогу тратить.

Туда-назад от квартиры до огорода — 12 км. За сезон вышло около 90 поездок, а это приблизительно 1080 км — 216 л топлива — 170 рублей.


Фото автора конкурсной истории.

До этого года, все вопросы связанные с огородом решали родители. Но осознание скорого переезда в новый дом, заставило нас самих в этом разобраться…

Порой мне казалось, что моя голова просто лопнет от такого количества информации. Что, когда и куда сажать? Какие сорта выбрать? Чем подкармливать? Как обрезать? Сотни, сотни вопросов. Представьте, что вам нужно провести сотни разноплановых хирургических операций, а вы, на секундочку, даже не медик! Приблизительно так мы себя и чувствовали.

Семена выбирали по принципу: на витрине меньше пачек осталось — значит, люди брали и мы берем! Закупка на сезон была следующая:

1.Томаты — 10 уп. — 13 руб.

2. Огурцы — 2 уп. — 2 руб.

3. Перец — 1 шт. — 2 руб.

4. Лук-севок — 1 шт. — 2 руб.

5. Чеснок — 0.5 кг — 1.5 руб.

6. Морковь — 3 уп. — 2 руб.

7. Зелень (укроп, петрушка, базилик, салат) — 5 уп. — 4 руб.

8. Клубника сортовая — 15 кустов — 35 руб.

9. Картофель — 1 ведро — 4 руб.

10. Саженцы:

  • Черешня — 2 шт. — 40 руб.
  • Абрикос — 2 шт. — 40 руб.
  • Жимолость — 2 куста — 25 руб.
  • Голубика — 2 куста — 25 руб.

11. Грибы — 3 уп. — 10 руб.

Были еще растраты на грунт и стаканчики для рассады — 30 руб.


Фото автора конкурсной истории.

Уверена, опытные огородники тратят куда больше средств на всякого рода удобрения и подкормки. Мы же обошлись минимумом, потому что ничего в этом не понимали. Приобрели минимальный набор: от фитофторы, для завязи, от вредителей, побелка, садовый вар — 30 руб.

Интернет стал нашим спасением. Наверное, с Яндекс-Алисой так много еще ни кто не общался. Пользовались и советами бывалых дачников на форумах и в соцсетях. Так выбрали секатор для обрезки деревьев — 25 руб. и спанбонд ля укрытия по осени — 10 руб.

Итого: около 330 рублей.

В растраты еще нужно учесть полив и электроэнергию.


Фото автора конкурсной истории.

Если ты вкладываешь душу, то отдача будет обязательно! С большим трепетом и азартом вспоминали и подсчитывали наш урожай за этот сезон:

  1. Томаты — 40 кг (2.5−3 руб/кг) — 110 руб.
  2. Огурцы — 10 кг (60−80 коп.) — 7 руб.
  3. Перец — 20 кг (3−4 руб./кг) — 70 руб.
  4. Лук — 20 кг (80−90 коп.) — 17 руб.
  5. Чеснок — 10 кг (3−4 руб./кг) — 35 руб.
  6. Морковь — 5 кг (70−80 коп.) — 4 руб.
  7. Салат — 1 кг (15 руб./кг) — 15 руб.
  8. Зелень — 2 кг (2−3 руб./100 г) — 50 руб.
  9. Клубника — 25 кг (3.5−4 руб./кг) — 95 руб.
  10. Картофель — 30 кг (60−80 коп.) — 21 руб.
  11. Смородина — 7.5 кг (2 руб./кг) — 15 руб.
  12. Слива абрикосовая — 8 кг (3.5−4 руб./кг) — 30 руб.
  13. Малина — 6 кг (5.5−6 руб./кг) — 35 руб.

Итого: чуть больше 500 рублей.


Фото автора конкурсной истории.

Напоминаем: письма с историями и фото ждем до 15 декабря, а в середине января 2019 года объявим победителя. Подробные условия конкурса — читайте здесь.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы стать участником конкурса, надо рассказать, сколько вы в этом дачном сезоне потратили денег на садоводство и огородничество, а также написать, какую отдачу в...
 
Новости дня
Новости разные
 
1 декабря — День страхового работника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.12.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика