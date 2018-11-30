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Мой (не)бюджетный участок: "Потратили весной 300 рублей, а урожая собрали на 500"
По статистике стоимость продуктов, которые граждане получили со своих приусадебных участков, составляет около 5 процентов от всех ресурсов семей. Но при этом белорусы с ранней весны до поздней осени упорно штурмуют свои дачные участки. FINANCE.TUT.BY запустил
«Если на витрине осталось мало пачек, значит — семена хорошие, надо брать»
Начнем с рассказа семьи Жучковых из Могилева: Андрей (32 года) и Оксана (31 год), сын Марк 5 лет.
— Ни капли ни огородники, совсем не садовники, а муж корову вживую увидел впервые в 20 лет, — так начали они свою историю. Участок получили как нуждающиеся в 2013 году. Выбрали тот, что ближе к дому, чтобы минимум времени и денег на дорогу тратить.
Туда-назад от квартиры до огорода — 12 км. За сезон вышло около 90 поездок, а это приблизительно 1080 км — 216 л топлива — 170 рублей.
До этого года, все вопросы связанные с огородом решали родители. Но осознание скорого переезда в новый дом, заставило нас самих в этом разобраться…
Порой мне казалось, что моя голова просто лопнет от такого количества информации. Что, когда и куда сажать? Какие сорта выбрать? Чем подкармливать? Как обрезать? Сотни, сотни вопросов. Представьте, что вам нужно провести сотни разноплановых хирургических операций, а вы, на секундочку, даже не медик! Приблизительно так мы себя и чувствовали.
Семена выбирали по принципу: на витрине меньше пачек осталось — значит, люди брали и мы берем! Закупка на сезон была следующая:
1.Томаты — 10 уп. — 13 руб.
2. Огурцы — 2 уп. — 2 руб.
3. Перец — 1 шт. — 2 руб.
4. Лук-севок — 1 шт. — 2 руб.
5. Чеснок — 0.5 кг — 1.5 руб.
6. Морковь — 3 уп. — 2 руб.
7. Зелень (укроп, петрушка, базилик, салат) — 5 уп. — 4 руб.
8. Клубника сортовая — 15 кустов — 35 руб.
9. Картофель — 1 ведро — 4 руб.
10. Саженцы:
11. Грибы — 3 уп. — 10 руб.
Были еще растраты на грунт и стаканчики для рассады — 30 руб.
Уверена, опытные огородники тратят куда больше средств на всякого рода удобрения и подкормки. Мы же обошлись минимумом, потому что ничего в этом не понимали. Приобрели минимальный набор: от фитофторы, для завязи, от вредителей, побелка, садовый вар — 30 руб.
Интернет стал нашим спасением. Наверное, с Яндекс-Алисой так много еще ни кто не общался. Пользовались и советами бывалых дачников на форумах и в соцсетях. Так выбрали секатор для обрезки деревьев — 25 руб. и спанбонд ля укрытия по осени — 10 руб.
Итого: около 330 рублей.
В растраты еще нужно учесть полив и электроэнергию.
Если ты вкладываешь душу, то отдача будет обязательно! С большим трепетом и азартом вспоминали и подсчитывали наш урожай за этот сезон:
Итого: чуть больше 500 рублей.
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Чтобы стать участником конкурса, надо рассказать, сколько вы в этом дачном сезоне потратили денег на садоводство и огородничество, а также написать, какую отдачу в...
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