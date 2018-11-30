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"Большая семерка" призвала Москву освободить украинских моряков и корабли

01.12.2018 10:02 — Разное | Ежедневник  
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"Большая семерка" призвала Москву освободить украинских моряков и корабли

Применению Россией военной силы в отношении украинских кораблей и военных нет оправдания, говорится в заявлении Канады, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Великобритании, США.

Страны "большой семерки" и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини призывают Россию освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини "выражают крайнюю озабоченность в связи с действиями России в отношении Украины в Керченском проливе и прилегающих к нему водах", говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского правительства, сообщает DW.

Применению Россией военной силы в отношении украинских кораблей и военнослужащих нет оправдания, отмечается в сообщении. Страны G7 призывают Москву не допустить эскалацию конфликта и не чинить в дальнейшем препятствий судам, которые на законных основаниях проходят через Керченский пролив. Государства "большой семерки" "не признают и никогда не признают незаконную аннексию Россией Крымского полуострова и подтверждают свою неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

25 ноября российские пограничники задержали с применением оружия в Керченском проливе три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Три украинских моряка были ранены. Украинские корабли были отконвоированы в порт Керчи в аннексированном Россией Крыму. Все 24 украинских моряка, находившиеся на борту, арестованы в России по обвинению в "незаконном пересечении государственной границы РФ".

Киев отрицает обвинения. В связи с инцидентом в ряде областей Украины введено военное положение. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили США, ЕС, Германия, Франция.

 
 
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Применению Россией военной силы в отношении украинских кораблей и военных нет оправдания, говорится в заявлении Канады, Франции, ФРГ, Италии, Японии,...
 
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