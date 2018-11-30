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Двенадцатиметровая каркасная ель к Новому году украсит Вороново

01.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Двенадцатиметровая каркасная ель к Новому году украсит Вороново

Создание каркаса будущей зеленой красавицы доверили ОАО «Вороновская сельхозтехника». За дело наши мастера взялись с энтузиазмом. Вначале инженером-технологом Виктором Мацкевичем (на снимке) был изготовлен его проект. Затем разработаны чертежи, 3D-модель изделия, сделаны заготовки. Сборкой каркаса занялись сварщик Денис Сухолет и его помощник Павел Юролайть. Диаметр основания уже сваренной конструкции — семь метров. Специалистам предстоит соединить две шестиметровые половинки будущего каркаса. А сделать это не так-то и просто — не позволяет высота мастерских предприятия, где проводятся работы. Поэтому с помощью спецтехники монтаж произведут на улице. Завершить все работы планируют на следующей неделе.

За «наряд» ели отвечает РУП ЖКХ. В каркас поместят около 260 двухметровых елей. Как сообщили на предприятии, по предварительным подсчетам на само праздничное дерево и его украшение — игрушки и иллюминацию — необходимо около 27 тысяч рублей. Ель на площади планируют установить до 10 декабря — как раз к старту республиканской благотворительной акции «Наши дети».


Двенадцатиметровая каркасная ель к Новому году украсит Вороново

Скоро в предпраздничную кутерьму включатся организации, предприятия и жители района. Вороновский райисполком с 1 по 25 декабря объявляет для них районный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов, административных зданий и жилых домов. Победителей определят в четырех номинациях: на лучшее оформление населенного пункта «С Новым годом, вороновчане!», елки «Лесная красавица», зданий, внутренних помещений и прилегающих территорий «Новогоднее настроение», а также частных домов, подъездов и балконов многоэтажек «Новогодняя сказка».

Фотографии с изображениями елей и праздничного декора нужно прислать до 20 декабря на электронный адрес voronovo_isp@mail.grodno.by. Итоги смотра-конкурса подведут 27 декабря на «Елке-Фэсте». Будут определены по одному победителю в каждой из трех номинаций, а в «Новогоднем настроении» их будет три.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 
 
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Создание каркаса будущей зеленой красавицы доверили ОАО «Вороновская сельхозтехника». За дело наши мастера взялись с энтузиазмом. Вначале инженером-технологом...
 
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