Под Светлогорском служебный автомобиль Департамента охраны попал в ДТП

В Светлогорском районе столкнулись BMW и ВАЗ Светлогорского отдела Департамента охраны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

ДТП произошло вчера, 30 ноября, на трассе Р82 вблизи агрогородка Чирковичи. Установлено, что внедорожник, за рулем которого находился житель Светлогорска 1957 года рождения, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество ВАЗу. В результате столкновения служебный автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

В салоне ВАЗа находились два сотрудника, они не пострадали. Незначительные травмы получила служебная собака. Как сообщил официальный представитель, служебный автомобиль возвращался из деревни Судовица, где сотрудники работали в составе следственно-оперативной группы по факту совершения кражи.

В отношении водителя BMW вынесено постановление об административном правонарушении.





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