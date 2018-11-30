На Быховщине продолжает курсировать информационно-социальный поезд «Забота»

С самого утра информационно-социальный поезд «Забота» «стал» на маршрут. На этот раз путь мобильной группы прошел по территории Новобыховского сельсовета. В списке – около десятка отдаленных населенных пунктов. Задача «заботливого поезда» — доехать до каждого жителя.



































Деревня Адаменка. Желающие пообщаться с представителями заинтересованных служб собрались в доме старосты. Глава населенного пункта первым излагает проблему. Впрочем, она касается всех сельчан. Люди жалуются на качество воды. Мол, примеси железа в ней столько, что ведро от проступающей ржавчины не отмыть.

Есть у них претензии и к работе автолавки. Говорят, что свежесть хлебобулочных изделий оставляет желать лучшего. А ведь запасливые жители привыкли сдобу впрок покупать.

— Почему акционный товар нам не возят? — возмущаются сельчане. – Здесь же пожилые люди, в основном, живут, пенсии небольшие.

Поезд «Забота» уже собирался в дорогу, когда порог дома переступила еще одна женщина. Суть ее проблемы в том, что спецтранспорт для сбора молока от населения игнорирует домовладение местной. Ей самой приходится доставлять молоко из-под своей буренки в хозяйство. Неудобно для женщины. Впрочем, и для сельхозорганизации прибыли, видимо, немного – выгодно ли «гонять» транспорт в деревню, где лишь одна жительница сдает молоко государству?

Малиновка встречает покосившимися от времени домами — основная часть жилищ здесь бросовая. Лишь несколько дворов еще «живут». В одном из таких «Заботу» уже ждут. Женщины рассказывают: ассортиментный перечень в автолавке соблюдается. Из «минусов» — качество товара. Пожалуй, это единственная претензия.

Жалоб не было и в Михалевке. В отличие, от деревни с замысловатым названием «Великий Лес». Всего одна жительница пришла на встречу с мобильной группой, чтобы высказать претензии… к работе магазина на колесах.

— Завышают цены продавцы, — возмущенно говорит женщина. И даже цифры озвучивает: — Напиток за 85 копеек продали по цене 94-х. Пряники то 3 рубля 10 копеек стоят, то за них просят 4,55.

Претензий не возникло бы — будь на товарах ценники. Женщина уверяет: доказать нечестность торговцев может запросто, все чеки аккуратно сохраняет.

Следующий вопрос касается сферы здравоохранения. Было направление на лечение в стационаре. Вот только лечь в больницу пока не удалось: места в отделении не оказалось.

В поселке Рабочий мобильную группу тоже встретила лишь одна жительница. Ей должны были починить фундамент дома, который числится на балансе жилкомхоза. На улице снег, а работники, обещавшие поправить жилище еще в августе, все не едут. И снова возмущения по поводу работы автолавки. То хлеба не привезут, то график подвоза сбивается. К слову, местные приловчились закупаться продовольственными товарами в соседнем Рогачеве – благо, железная дорога через поселок проходит.

Жителей Станции Тощица обидели. Давнюю претензию они и озвучили. Камнем преткновения стала растительность. В один из санитарных дней вырезали сразу несколько кустарников. Вроде бы, наведение порядка – дело благое. Но местные возмущены: зачем вырезать пусть «бесхозные», зато плодоносные кусты?

За окном зима, а жители уже думают на перспективу. Правда, для них она далеко не радужная. Говорят: как только потеплеет, деревня начнет зарастать золотарником – растением весьма ядовитым. Значит, уже сейчас надо продумать, как с ним бороться.

Обстановку разрядили солисты районного центра культуры. Известные песни под гармонь заставили всех с улыбкой подпевать.

У жителя деревни Синеж лишь одна проблема. Трактор, который должен забирать мусор, в населенный пункт заглядывает от случая к случаю.

Около парка в Калинине собрались местные жители из нескольких близлежащих поселков. Они обеспокоены вопросами безопасности. На небольшом мостике через реку нет перил. А ведь сейчас скользко, как бы беды не случилось!

Еще один травмоопасный участок – место, где некогда стоял магазин. Сегодня о здании напоминает лишь огромная яма, рядом с которой, к слову, играют дети.

На качество товаров в автолавке сельчане не жаловались. Впрочем, в заслугу райпо это не поставишь: местные предпочитают затариваться у частника. Тот приезжает строго по графику. Да и ассортиментный перечень у ИП, говорят, разнообразный, плюс доступность товара по цене.

Алеся МУХАЧЕВА.