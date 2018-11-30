Председатель Быховского РИК Дмитрий Мартинович встретился с трудовым коллективом УКП «Жилкомхоз»

Председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Мартинович встретился с трудовым коллективом УКП «Жилкомхоз». Во встрече также приняли участие руководители структурных подразделений райисполкома, учреждений и организаций района.

Разговор шел об основных актуальных вопросах социально-экономического развития Быховщины — повышение эффективности экономики и наращивание объемов производства, освоение новых рынков сбыта и улучшение финансового состояния организаций района, занятость и социальная защита населения.

«На особом контроле находится выполнение основных показателей прогноза социально-экономического развития района», — подчеркнул заместитель председателя райисполкома Алексей Третьяков. И здесь есть значительные успехи. Например, перевыполнены показатели по экспорту услуг, розничному товарообороту, трудоустройству граждан на вновь созданные рабочие места и т.д. По итогам года также просматривается выполнение показателя по объемам строительно-монтажных работ. В районе активно развивается промышленный комплекс. Высокие темпы производства достигнуты в ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод», ОАО «Торфопредприятие «Днепровское», УПКП «Быховрайводоканал», филиале «Белмит» ЗАО «Серволюкс Агро».

В то же время, ряду показателей необходимо уделить повышенное внимание, в том числе это экспорт товаров, производство продукции сельского хозяйства и некоторые другие.

Алексей Третьяков рассказал о развитии частного сектора экономики, реализации инвестпроектов, что также способствует занятости населения и ежегодному снижению уровня безработицы. Только за последние три года в районе зарегистрировано 175 индивидуальных предпринимателей и 44 юридических лица.

Финансовые результаты района в текущем году также демонстрируют высокий рост показателей. Убыточными являются только две организации (ПМК-247 и ОАО «Лохва»). Но по итогам года планируется их выход на безубыточную работу.

Кроме того, были озвучены конкретные направления деятельности, на которые коллективу УКП «Жилкомхоз» нужно обратить особое внимание в ближайшее время.

Заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов сделал акцент на безопасности жизнедеятельности работников предприятия, что особо актуально в связи с наступлением морозов, в том числе на работе смотровой комиссии. А заместитель начальника отдела внутренних дел райисполкома Александр Архипенко напомнил о том, как обезопасить себя на дороге. В первую очередь, главная рекомендация пешеходам — использовать фликеры, водителям же следует незамедлительно «переобуть» зимние шины.

Работа коммунальщиков — это, прежде всего, работа с людьми и для людей, заметила начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома Ольга Позднякова. Встречаясь с населением, нужно рассказывать о планируемых мероприятиях и не давать никаких пустых обещаний. Если каждый будет выполнять свою работу качественно и в срок, тогда и нареканий на деятельность предприятия не будет.

Впереди нас ждут новогодние праздники, различные утренники для детей, концерты для взрослых, дни открытых дверей в кинотеатре, традиционное шествие Дедов Морозов и много нового и интересного, о чем рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Тамара Семенова. И пригласила коммунальщиков не только активнее посещать праздничные мероприятия, но и не забывать о том, что настроение людей во многом также зависит именно от них. Совсем скоро начнется новогоднее украшение города и района, и работникам предприятия нужно проявить как можно больше творчества и креатива.

Подводя итоги встречи, Дмитрий Мартинович также нацелил трудовой коллектив УКП «Жилкомхоз» на качественный труд, активную экономическую и общественную деятельность и ответственность перед гражданами.

На любой вопрос сообща можно найти оптимальное решение, если вовремя его озвучить. Конечно, работы впереди много, но подобные встречи позволяют скорректировать текущие планы и поставить новые задачи. А значит, общение руководства района с трудовыми коллективами будет продолжено.

Татьяна ЗАРЕМБА.