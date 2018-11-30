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С 1 декабря некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси

01.12.2018 09:07 — Разное | Аргументы и факты  
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С 1 декабря некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси
shutterstock.com

Среди сигарет ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» на 16 копеек подорожают «Фэст Superslims», «Фэст Superslims 7», на 3 копейки - Minsk Сity, Minsk Сapital, Matrix Blue, Portal One. 

Некоторые виды Pall Mall, Kent и Rothmans вырастут в цене на 5-10 копеек.

Подорожание коснется сигарет Vogue - на 10 копеек. 

Сигареты ООО «Табак-инвест» также станут дороже. Некоторые виды Monte Carlo поднимутся в цене на 5-10 копеек. На 10 копеек дороже будут Camel Compact Аctivate Purple. 

Из сигарет, ввозимых компанией «Беларусьторг», на 10 копеек подорожают Kent Mode Blue и Kent Mode Silver, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Silver, на 5 копеек - Pall Mall Superslims Azure и Pall Mall Superslims Violet, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по налогам и сборам. 

С 1 декабря некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси
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Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
 
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