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С 1 декабря некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси
01.12.2018 09:07 — Разное | Аргументы и факты
Среди сигарет ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» на 16 копеек подорожают «Фэст Superslims», «Фэст Superslims 7», на 3 копейки - Minsk Сity, Minsk Сapital, Matrix Blue, Portal One.
Некоторые виды Pall Mall, Kent и Rothmans вырастут в цене на 5-10 копеек.
Подорожание коснется сигарет Vogue - на 10 копеек.
Сигареты ООО «Табак-инвест» также станут дороже. Некоторые виды Monte Carlo поднимутся в цене на 5-10 копеек. На 10 копеек дороже будут Camel Compact Аctivate Purple.
Из сигарет, ввозимых компанией «Беларусьторг», на 10 копеек подорожают Kent Mode Blue и Kent Mode Silver, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Silver, на 5 копеек - Pall Mall Superslims Azure и Pall Mall Superslims Violet, сообщает
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Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
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