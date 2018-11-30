С 1 декабря некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси

Среди сигарет ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» на 16 копеек подорожают «Фэст Superslims», «Фэст Superslims 7», на 3 копейки - Minsk Сity, Minsk Сapital, Matrix Blue, Portal One.

Некоторые виды Pall Mall, Kent и Rothmans вырастут в цене на 5-10 копеек.

Подорожание коснется сигарет Vogue - на 10 копеек.

Сигареты ООО «Табак-инвест» также станут дороже. Некоторые виды Monte Carlo поднимутся в цене на 5-10 копеек. На 10 копеек дороже будут Camel Compact Аctivate Purple.

Из сигарет, ввозимых компанией «Беларусьторг», на 10 копеек подорожают Kent Mode Blue и Kent Mode Silver, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Silver, на 5 копеек - Pall Mall Superslims Azure и Pall Mall Superslims Violet, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по налогам и сборам.

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