|
Где сейчас Несин?
01.12.2018 09:15 — Разное | Навiны Камянеччыны
>
В «Навінах» регулярно публикуются путевые заметки путешественника Владимира Несина, которые наша семья очень любит читать. Интересно: где он сейчас?
Ольга Петровна.
От редакции. В начале этой недели Владимир Несин добрался до Индии. До этого он путешествовал по о. Шри-Ланка. Послушать аудиорепортаж босоногого путешественника с железнодорожного вокзала в Индии и посмотреть его новые фотографии можно в нашей группе «НК» вКонтакте.
Место последней ночевки на пляже в Шри-Ланке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В «Навінах» регулярно публикуются путевые заметки путешественника Владимира Несина, которые наша семья очень любит читать. Интересно: где он... Сообщение Где...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)