Где сейчас Несин?

В «Навінах» регулярно публикуются путевые заметки путешественника Владимира Несина, которые наша семья очень любит читать. Интересно: где он сейчас?

Ольга Петровна.

От редакции. В начале этой недели Владимир Несин добрался до Индии. До этого он путешествовал по о. Шри-Ланка. Послушать аудиорепортаж босоногого путешественника с железнодорожного вокзала в Индии и посмотреть его новые фотографии можно в нашей группе «НК» вКонтакте.





Место последней ночевки на пляже в Шри-Ланке.