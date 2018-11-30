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Где сейчас Несин?

01.12.2018 09:15 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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В «Навінах» регулярно публикуются путевые заметки путешественника Владимира Несина, которые наша семья очень любит читать. Интересно: где он сейчас?

Ольга Петровна.

От редакции. В начале этой недели Владимир Несин добрался до Индии. До этого он путешествовал по о. Шри-Ланка. Послушать аудиорепортаж босоногого путешественника с железнодорожного вокзала в Индии и посмотреть его новые фотографии можно в нашей группе «НК» вКонтакте.Где сейчас Несин?
Где сейчас Несин?

Место последней ночевки на пляже в Шри-Ланке.

 
 
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  В «Навінах» регулярно публикуются путевые заметки путешественника Владимира Несина, которые наша семья очень любит читать. Интересно: где он... Сообщение Где...
 
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