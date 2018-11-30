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Отходы во благо: в Беларуси из мусора делают электричество

01.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси электричество научились делать из отходов. На нескольких полигонах пробурили скважины, из которых добывают метан. Как еще в стране используют мусор, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Полигон на окраине Минска уже закрыт, но отходы на нем продолжают разлагаться, поэтому образовываются ядовитые пары метана. Атмосферу от них защищают специальные установки.

«Компрессорными установками создаем в полигоне вакуум. За счет этого не даем газу выходить в атмосферу. Мы его затягиваем к себе в систему с помощью проложенных труб. Потом этот газ проходит через наши очистные сооружения. Мы отсеиваем вредные вещества», – рассказал главный инженер Илья Пакман.

Затем газ сжигают, получая электроэнергию. Проект не из дешевых, и выгоду приносит скорее экологическую, чем коммерческую. Но зато позволяет опасные вещества использовать с пользой.

«Вырабатывает в среднем около трех мегаватт в час. Если разбить по месяцу, то наша установка обеспечит электроэнергией поселок в 10 тысяч семей», – уточнил директор установки дегазации полигона Валерий Лаптенок.

Белорусские специалисты усовершенствовали безопасный способ переработки отходов. Разноцветная крошка здесь – некогда пластиковые бутылки. То, что разлагается в земле столетиями, в печи за несколько часов превращается в биотопливо.

Такой процесс разложения мусора не нов. В установке происходит пиролиз – распад пластика на отдельные элементы под воздействием температуры без кислорода. Новшество – специальные фильтры, которые избавляют от вредных примесей.

«Сейчас отработана технология высокотемпературного дожига с шоковой конденсацией. Чтобы убрать фураны, формальдегиды, если они присутствуют, диоксины», – говорит директор компании по производству заводов для переработки отходов Виталий Шаблов.

По такой технологии перерабатываются более сотни видов отходов: резина, пластик, полиэтилен. Экологический подход используют по всему миру. Но в Беларуси он пока недостаточно востребован. Вторичные ресурсы чаще всего захоранивают. В ближайшее время в стране закроют все мелкие полигоны. И, возможно, тогда ситуация изменится – от мусора станет больше пользы.

Полигоны для захоронения мусора в стране планируют закрыть в ближайшие три года.

 



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Теги: Минск
 
 
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В стране на нескольких полигонах пробурили скважины, из которых добывают метан.
 
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