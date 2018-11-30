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Восемь мифов о ВИЧ/СПИДе: оральный секс, комары и "очищение девственницей"

01.12.2018 11:06 — Разное | Tut.by  
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Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) по-прежнему является проблемой общемирового масштаба. По данным ВОЗ, он в общей сложности унес жизни более 35 млн человек.


Фото: Reuters

Только в прошлом году около 1 млн человек по всему миру скончались от заболеваний, связанных или вызванных ВИЧ-инфекцией. Сейчас около 37 млн человек по всему миру живут с этим вирусом - 70% из них в Африке. Около 1,8 млн человек заразились ВИЧ в 2017 году. В России только за первые 10 месяцев 2018 года выявлено более 71 тысячи случаев заражения.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита человека) - это поздняя стадия развития этого вируса.

С первых же дней выявления этого заболевания в 1980-е возникают различные домыслы и легенды по поводу того, как именно ВИЧ передается, и что это вообще такое - жить с этим заболеванием. А это в свою очередь приводит к возникновению предубеждений и стигматизации заболевших.

1-го декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, и мы решили развеять наиболее распространенные мифы об этом заболевании.

Миф: Я могу заразиться ВИЧ, находясь рядом с ВИЧ-инфицированным

Это ложное убеждение уже много лет приводит к дискриминации ВИЧ-инфицированных людей.

Несмотря на все просветительские кампании, в 2016 году 20% британцев по-прежнему верили, что ВИЧ передается через слюну или же через телесный контакт.

Однако он не передается через прикосновениеслезы, слюнупот или мочу.

Вы не можете заразиться ВИЧ:

  • Дыша одним и тем же воздухом с ВИЧ-положительным;
  • Обнимаясь, целуясь или здороваясь за руку;
  • Через столовые приборы;
  • Через питьевой фонтанчик;
  • Через личные предметы;
  • Пользуясь снарядами в фитнес-клубе;
  • Дотрагиваясь до сиденья туалета или дверной ручки.

ВИЧ передается только через обмен такими телесными жидкостями с ВИЧ-инфицированным, как кровь, сперма, физиологические выделения из влагалища и грудное молоко.

Миф: С помощью нетрадиционной медицины можно вылечить ВИЧ

Это совершенно неверно. Народная медицина, как и душ после секса или другие сомнительные ритуалы, никак не помогут против ВИЧ-инфекции и не предотвратят ее.

Особенно опасен и тревожен в этом смысле миф про "очищение девственницей", который возник в Чёрной Африке (странах Африки южнее Сахары), а также распространен в некоторых районах Индии и Таиланда. Он заключается в том, что секс с девушкой, не имевшей до этого сексуальных контактов, якобы может излечить от ВИЧ.

Это чудовищное поверье не только привело к случаям изнасилования юных девочек - а в некоторых случаях даже новорожденных детей, - но и заражению их ВИЧ-инфекцией.

Этот миф сформировался из схожего поверья, распространившегося еще в XVI веке в Европе, когда резко выросли случаи заражения сифилисом и гонореей.

Что же касается молитв и особых ритуалов, то они, безусловно, могут помочь человеку справляться с тяжелой жизненной ситуацией, но избавить от вируса они не способны.

Миф: ВИЧ могут разносить комары и москиты

Несмотря на то, что этот вирус передается через кровь, в ходе нескольких исследований ученые установили, что вы не можете его получить через укус кровососущих насекомых по двум причинам:

  1. Когда насекомое вас кусает, оно не впрыскивает вам кровь человека или животного, которых оно укусило до этого;
  2. ВИЧ-инфекция живет в их организме лишь очень непродолжительное время.

Даже если вы живете в районе, где очень много комаров и высокая концентрация ВИЧ-инфицированных людей, это никак друг с другом не связано.

Миф: Я не могу заразиться ВИЧ через оральный секс

Действительно, оральный секс менее опасен (в смысле опасности заражения), чем все другие разновидности сексуальной активности. Частота заболеваемости в подобных случаях составляет менее 4 случаев на каждые 10 тысяч половых актов.

Однако вы можете заполучить ВИЧ, если будете заниматься сексом с ВИЧ-инфицированным мужчиной или женщиной, и именно поэтому врачи рекомендуют использовать презервативы, даже во время орального секса.

Миф: Я не могу заразиться ВИЧ, если надену презерватив

Презерватив может не предохранить вас от инфекции в случае, если он разорвется, соскочит или будет протекать во время секса.

Именно поэтому успешные кампании по борьбе со СПИДом призывают не просто к использованию презервативов, но просят, чтобы люди проверялись на наличие ВИЧ-инфекции и, в случае ее присутствия, получали лечение безотлагательно.

По данным ВОЗ, каждый четвертый ВИЧ-инфицированный - а это примерно 9,4 млн человек по всему миру - не знает об этом и, соответственно, представляет риск передачи вируса.

Миф: Нет симптомов - нет ВИЧ-инфекции

Человек может жить 10-15 лет без проявления каких бы то ни было симптомов.

Но в первые недели после получения вируса у него может возникнуть гриппозное состояние с температурой, головной болью, сыпью или болью в горле.

Другие симптомы проявляются позднее - по мере того, как вирус все больше ослабляет иммунную систему: увеличенные лимфоузлы, потеря в весе, температура, понос и кашель.

Без лечения у инфицированных могут развиться такие серьезные болезни, как туберкулез, криптококковый менингит, тяжелая бактериальная инфекция или раковые заболевания - лимфома, саркома Капоши и т.п.

Миф: Люди с ВИЧ умирают рано

Все больше людей, осведомленных о том, что у них есть ВИЧ, и придерживающихся назначенного им лечения, живут нормальной полноценной жизнью.

По данным Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), 47% всех ВИЧ-инфицированных живут с подавленным вирусом, а это означает, что количество вируса иммунодефицита человека у них в крови настолько ничтожно, что он не проявляется в анализе крови.

К тому же ВИЧ-положительные люди с подавленным вирусом не могут передавать его здоровым, даже через половой акт.

Если они прекратят лечение, то уровень ВИЧ-инфекции может повыситься и вновь начать давать о себе знать.

Согласно данным ВОЗ, в 2017 году 21,7 млн ВИЧ-положительных людей получали антиретровирусные препараты - это на 8 млн человек больше, чем в 2010 году, то есть примерно 78% всех зараженных ВИЧ, знающих о своей инфекции.

Миф: ВИЧ-положительные матери всегда передают вирус своим детям

Не обязательно. У женщины с подавленным вирусом иммунодефицита могут родиться здоровые дети.

 
 
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1-го декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, и мы решили развеять наиболее распространенные мифы об этом заболевании.
 
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