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"Выйдем со второго места". Как футболист сборной Шитов собрал группу смерти для отбора на Евро-2020

01.12.2018 10:58 — Разное | Tut.by  
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Победой в группе 2 дивизиона D Лиги наций белорусские футболисты обеспечили себе участие в матчах плей-офф, в которых поборются за путевку на чемпионат Европы 2020 года. Меж тем классический отборочный турнир никто не отменял, и 2 декабря состоится жеребьевка команд. Вместе с защитником сборной Беларуси и минского «Динамо» Игорем Шитовым SPORT.TUT.BY провел преджеребьевку — нарушая все правила, мы собрали группу мечты для «белокрылых».

Шитов предположил, что в такой группе белорусы могут занять второе место. Спойлер: в ней есть Сан-Марино. «Мы только с одной командой чувствуем себя, как испанцы с нами. Чувствуем себя футболистами», — объяснил выбор Игорь.

 
 
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Вместе с защитником сборной Беларуси и минского «Динамо» Игорем Шитовым SPORT.TUT.BY провел преджеребьевку - нарушая все правила, мы собрали группу мечты для...
 
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