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Около 40 энергоисточников на местных видах топлива могут появится в Беларуси
01.12.2018 10:52 — Разное | Ежедневник
Беларусь ведет переговоры с международными финансовыми структурами о привлечении кредита для строительства примерно 40 энергоисточников на местных видах топлива (МВТ) общей мощностью 260 МВт.
Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко, передает
"В настоящее время завершается реализация займа Международного банка реконструкции и развития на 90 млн долларов, который предусматривает строительство 20 энергоисточников на биотопливе в населенных пунктах и городах. Кроме того, ведутся переговоры с международными финансовыми структурами по привлечению очередного кредита для строительства около 40 энергоисточников на местных видах топлива суммарной мощностью 260 МВт", - отметил Михаил Малашенко.
Сейчас Департамент по энергоэффективности прорабатывает вопросы по внедрению в различных секторах экономики тепловых насосов, переходу на индивидуальное отопление и использованию тепловых вторичных энергоресурсов. В Браславе прошла конференция "На пути к климатической нейтральности. Энергосбережение и развитие возобновляемых источников энергии". Участники форума подводят итоги реализации проекта "Браславский район - первый климатически нейтральный муниципалитет Беларуси".
Местные власти взяли на себя обязательство к 2020 году снизить выбросы на 20%, а к 2030 году - сравнять объемы выбросов и поглощения парниковых газов. Проект стартовал в 2016 году и финансировался Европейским союзом. Реализовывали его Браславский райисполком и Центр экологических решений.
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Беларусь ведет переговоры с международными финансовыми структурами о привлечении кредита для строительства примерно 40 энергоисточников на местных видах топлива...
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